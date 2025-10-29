Μεγάλο ρεκόρ εσόδων για την Παρί

Όχι μόνο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά σημείωσε και ένα εξαιρετικά μεγάλο ρεκόρ εσόδων.

Η Παρί Σεν Ζερμεν γνωστοποίησε τα νούμερα από το οικονομικό έτος 2024-2025 μετρώντας έσοδα τα οποία ανήλθαν στα 837 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας αριθμός που προφανώς και φέρνει τεράστια χαμόγελα στην ομάδα, σε μια στιγμή την οποία και χαρακτηρίζουν ως την χρυσή εποχή του Λουίς Ενρίκε.

Έχουμε και λέμε…

367 εκατομμύρια από διαφημίσεις

175 εκαομμύρια από τα έσοδα των αγώνων της…

Αυτά είναι δύο ενδεικτικά νούμερα με τους Γάλλους να επισημαίνουν ότι τα έσοδα το 2011 δεν είχαν ξεπεράσει καν τα 99 εκατομμύρια ευρώ.

Τι άλλο συνέβη και έφερε τόση μεγάλη αλλαγή; Πολλοί παίκτες που λάμβαναν τεράστια συμβόλαια ποια δεν υπάρχουν, τα εισιτήρια από τις καλές εμφανίσεις της ομάδας αυξήθηκαν όπως και οι σουίτες που χρησιμοποιήθηκαν και ενοικιάστηκαν στο Παρκ Ντε Πρενς.

Υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 210% σε πωλήσεις προϊόντων της ομάδας, που και αυτά οι υπεύθυνοι της ομάδας πιστεύουν ότι έχουν έρθει μετά από την καταπληκτική σεζόν, αγωνιστικά που έκανε το σύνολο του Λουίς Ενρίκε.

Πηγή: sport-fm.gr