Αργά, σταθερά και… θετικά τα βήματα για την ανανέωση με Σάκα!

Ο Μπουκάγιο Σάκα πολύ σύντομα θα έχει βάλει υπογραφή σε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και κάτι άλλο στο μυαλό και την καρδιά του.

Όπως αναφέρει σύσσωμος ο αγγλικός Τύπος τη Δευτέρα, οι δύο πλευρές τις τελευταίες μέρες έχουν αναλύσει διεξοδικά κάθε λεπτομέρεια που αφορά στις πληρωμές και τα ποσά που θα συμπεριληφθούν στα έγγραφα.

Τίποτα δεν φαίνεται ικανό να χαλάσει αυτή την ανανέωση και ο Σάκα θα έχει ξεμπερδέψει και με αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες.

england365.gr