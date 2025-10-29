ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι αλλαγές που άργησαν και το βάθος του πάγκου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Οι αλλαγές που άργησαν και το βάθος του πάγκου

Το σημαντικό λάθος του προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, στον αγώνα με την ΑΕΚ και η άποψη για το βάθος του πάγκου

Αν υπάρχει ένας προπονητής από τον οποίο δεν έχει κανένας παράπονο στον ΑΠΟΕΛ, είναι ο Πάμπλο Γκαρσία. Είναι ένας από τους λίγους που πέρασε από τον Αρχάγγελο δουλεύοντας σκληρά κι αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια. Ωστόσο, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ πιστεύουμε ότι έκανε ένα σημαντικό λάθος που ήταν η μεγάλη καθυστέρηση στις αλλαγές. Εκτός από τον Νικόλα Κούτσακο που πέρασε στο 70ό λεπτό αντί του Κόρμπου, οι άλλες τέσσερις αλλαγές έγιναν από το 80΄ και μετά, με αποτέλεσμα ο ΑΠΟΕΛ να αργήσει πολύ να διεκδικήσει τη νίκη. Αν και λίγο έμεινε να τα καταφέρει στις καθυστερήσεις όταν χάθηκε εκείνη σπουδαία, τριπλή ευκαιρία!

Και βέβαια θα διαφωνήσουμε με την άποψη κάποιων ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει βάθος στον πάγκο του. Το αντίθετο θα λέγαμε. Πάρτε για παράδειγμα τις αλλαγές. Μπήκαν ο Κουτσακος (διεθνής ταλαντούχος επιθετικός), το σπουδαίο ταλέντο στην άμυνα με φοβερά σωματικά προσόντα Γιαννακού, ο Γιάννης Σατσιάς, παίκτης με μεγάλες πλέον εμπειρίες και ο Μέουρερ που διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. Και ο Διαμαντάκος, επιθετικός που ήλθε για να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα, με σημαντικό βιογραφικό.

Κι ακόμα στον πάγκο υπάρχουν κι άλλοι παίκτες έτοιμοι να προσφέρουν και να αλλάξουν αμέσως τη ροή ενός αγώνα. Από τον προχθεσινό αγώνα αποχώρησαν με προβλήματα οι Μάγιερ, Τομάς και η κατάστασή τους θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο 48ωρο, ενώ ο Λαιφης έγινε αλλαγή καθώς προερχόταν από ίωση. Πρόβλημα είχε μετά τον αγώνα και ο Διαμαντάκος.

Υπενθυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο στο ΓΣΠ με αντίπαλο την πολύ καλή ομάδα του Εθνικού Άχνας.

