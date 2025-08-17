Ο Ζιρού έγινε ο ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Ligue 1 !

Έγραψε ιστορία στο γαλλικό πρωτάθλημα ο Ζιρού!

Στα 39 του, ο πολύπειρος επιθετικός επέστρεψε στη χώρα του, 14 ολόκληρα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Μονπελιέ, για να φορέσει τη φανέλα της Λιλ!

Μάλιστα, δεν άργησε καθόλου να κάνει αισθητή την παρουσία του, αφού του πήρε μόλις 11 λεπτά για να σκοράρει στην αναμέτρηση της Λιλ με την Μπρεστ, για να... ανοίξει λογαριασμό και να γίνει ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της γαλλικής Ligue 1! Σε ηλικία 38 ετών και 319 ημερών, έσπασε το ρεκόρ του Ζοσέ Φόντε, ο οποίος είχε σκοράρει όντας μόλις δύο μέρες μικρότερός του, τον Μάιο του 2012!

