Ο Άλβαρες ξεπέρασε Μέσι και Αγκουέρο
Δεκαεπτά γκολ σε 30 αγώνες Champions League.
Αυτοί είναι οι αριθμοί του 25χρονου Αργεντινού επιθετικού της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χουλιάν 'Άλβαρες, ικανοί για τη συγγραφή ιστορίας.
Μάλιστα χάρη στο γκολ του στη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-1 εναντίον της Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ στις 4 Νοεμβρίου, η «η Αράχνη» ξεπέρασε τους Λιονέλ Μέσι και Σέρχιο Αγκουέρο, οι οποίοι σημείωσαν 16 και 14 γκολ αντίστοιχα στους ίδιους αγώνες, και έγινε ο πιο παραγωγικός Αργεντινός παίκτης στις πρώτες 30 συμμετοχές του στο Champions League, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe» . Έχει πετύχει 9 γκολ με την Ατλέτικο Μαδρίτης και 8 με τη Μάντσεστερ Σίτι
Με την Αργεντινή (49 συμμετοχές) και τη Ρίβερ Πλέιτ (2018-2022), ο επιθετικός έχει κερδίσει κάθε τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Σίτι, μόνο το Λιγκ Καπ λείπει από τη συλλογή του.
