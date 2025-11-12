ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σταματημένο ρολόι: Η επανάσταση που μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σταματημένο ρολόι: Η επανάσταση που μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο

Σταματημένο ρολόι στο ποδόσφαιρο: Λύση στο σπατάλημα χρόνου ή νέα προβλήματα; Η FIFA και το IFAB εξετάζουν αλλαγές για 60 λεπτά καθαρού παιχνιδιού, με αμφιβολίες για διάρκεια και εμπειρία φιλάθλων!

Το ζήτημα του χαμένου χρόνου στο ποδόσφαιρο έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς οι φίλαθλοι εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για τις συνεχείς καθυστερήσεις που αλλοιώνουν την εμπειρία τους. Από τις αργές εκτελέσεις μέχρι τα «τακτικά» διαλείμματα λόγω τραυματισμών, η εικόνα του παιχνιδιού συχνά διαστρεβλώνεται. Η FIFA έχει θέσει ως στόχο τα 60 λεπτά καθαρού χρόνου σε κάθε αγώνα, κάτι που πλησίασε να πετύχει στο Μουντιάλ του 2022 με εκτεταμένες καθυστερήσεις, φτάνοντας σε μέσο όρο τα 59 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, στις εγχώριες διοργανώσεις η προσπάθεια γρήγορα ξεθώριασε και οι αριθμοί δείχνουν ξανά πτωτική πορεία. 

Η Διεθνής Επιτροπή Κανονισμών (IFAB) εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να σταματά το ρολόι κάθε φορά που η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με δύο ημίχρονα των 30 λεπτών, η FIFA θα εξασφάλιζε τον στόχο των 60 λεπτών καθαρού χρόνου, όπως συμβαίνει ήδη σε αθλήματα όπως το μπάσκετ και το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Η ιδέα αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο καθαρός χρόνος έχει μειωθεί αισθητά: Στην Premier League, από τα 58 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα το 2023-24, έπεσε στα 55 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα φέτος, με ορισμένα παιχνίδια να μην ξεπερνούν καν τα 46 λεπτά. Παρόμοια πτωτική τάση καταγράφεται σε Bundesliga, Serie A και Ligue 1, ενώ μόνο η La Liga σημείωσε μικρή άνοδο! 


Τα στατιστικά αποκαλύπτουν τους βασικούς «ενόχους» των καθυστερήσεων: Οι σέντρες αφαιρούν κατά μέσο όρο 7 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα από κάθε αγώνα, τα πλάγια 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, τα κόρνερ σχεδόν 6 λεπτά και τα φάουλ πάνω από 13 λεπτά. Συνολικά, πάνω από 38 λεπτά χάνονται σε κάθε παιχνίδι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μπέρνλι, που σε τρία φετινά ματς καθυστέρησε πάνω από 12 λεπτά μόνο σε σέντρες μετά από γκολ! 

sportfm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει για ρεκόρ στα πέναλτι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή του Τζέραρντ στους πάγκους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ζεστή υποδοχή για την επιστροφή του Κακόριν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σταματημένο ρολόι: Η επανάσταση που μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Ο Πολονάρα επέστρεψε σπίτι στην οικογένειά του!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Άλβαρες ξεπέρασε Μέσι και Αγκουέρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όταν αξιοποιείς την έδρα σου στο έπακρο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σκαριόλο για Χεζόνια: «Έχει ένα πρόβλημα στην πλάτη, ελπίζω να είναι έτοιμος για τον Παναθηναϊκό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανδρέας Αραβής: «Οι δυσκολίες θα είναι πάντα στη ζωή – Στόχος μου οι Παραολυμπιακοί του 2028»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Πογκμπά ανάμεσα στους 70 αθλητές που ζητούν επισήμως τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Moto GP: Παραμένει στο καλεντάρι η Ταϊλάνδη ως το 2031

AUTO MOTO

|

Category image

Η Γουλβς ανακοίνωσε τον Ρομπ Έντουαρντς ως αντικαταστάτη του Βίτορ Περέιρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Δόξα επικράτησε 2-0 του Αχυρώνα/Ονήσιλου και σκαρφάλωσε 2η!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πράσινα πλάνα από το «Ηλίας Πούλλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό από τη Λίγκα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη