Πλησιάζει η επιστροφή του Τζέραρντ στους πάγκους

Φωτιές στο στρατόπεδο της Μίντλεσμπρο άναψε η Γουλβς, με τους «λύκους» να κάνουν δικό τους τον Ρομπ Έντουαρντς, ξεχωρίζοντας τον ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Βίτορ Περέιρα.

Η Μίντλεσμπρο πλέον βρίσκεται στην αγορά για τον κατάλληλο άνθρωπο που θα μπορέσει να στείλει την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου, την ώρα που η ομάδα μετά από 15 αγωνιστικές στην Championship βρίσκεται στη 2η θέση με 29 βαθμούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, ο πρόεδρος της ομάδας είναι λάτρης του Στίβεν Τζέραρντ και της δουλειάς του. Ο μύθος της Λίβερπουλ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υποψήφιων προπονητών, αν και βέβαια είναι δίχως ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν και αποχώρησε από την Αλ Ετιφάκ.

