ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλησιάζει η επιστροφή του Τζέραρντ στους πάγκους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλησιάζει η επιστροφή του Τζέραρντ στους πάγκους

Κοντά στον πάγκο της Μίντλεσμπρο είναι ο Στίβεν Τζέραρντ, με τον Άγγλο θρύλο να παραμένει χωρίς ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025.

Φωτιές στο στρατόπεδο της Μίντλεσμπρο άναψε η Γουλβς, με τους «λύκους» να κάνουν δικό τους τον Ρομπ Έντουαρντς, ξεχωρίζοντας τον ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Βίτορ Περέιρα.

Η Μίντλεσμπρο πλέον βρίσκεται στην αγορά για τον κατάλληλο άνθρωπο που θα μπορέσει να στείλει την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου, την ώρα που η ομάδα μετά από 15 αγωνιστικές στην Championship βρίσκεται στη 2η θέση με 29 βαθμούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, ο πρόεδρος της ομάδας είναι λάτρης του Στίβεν Τζέραρντ και της δουλειάς του. Ο μύθος της Λίβερπουλ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υποψήφιων προπονητών, αν και βέβαια είναι δίχως ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν και αποχώρησε από την Αλ Ετιφάκ.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκησε... σβηστά o Oλυμπιακός, αλλά «πάγωσε» με τον Έβανς

EUROLEAGUE

|

Category image

Με ήττα στην Ισπανία ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ανόρθωσης απέναντι στη Σαραγόσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Κέιν για αντι-Λεβαντόφσκι και είναι έτοιμη να πληρώσει την ρήτρα του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγωνία για Έβανς στον Ολυμπιακό, φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η 11άδα ξεκινάει πάντα με Κέλερ!

ΑΕΛ

|

Category image

Ήττα στην Κροατία για τον Κεραυνό από την Τσεντεβίτα

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε η Εθνική Γυναικών από τη Ρουμανία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από τον Πανσερραϊκό ο Μπάτσι

Ελλάδα

|

Category image

Χάμιλτον και Λεκλέρ απάντησαν στον πρόεδρο της Ferrari έπειτα από την κριτική που δέχθηκαν

AUTO MOTO

|

Category image

Ατρόμητος: Αποχαιρέτησε παίκτες και σταφ ο Βόκολος

Ελλάδα

|

Category image

Αυτό που του λείπει για να κάνει το βήμα παραπάνω

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με Έβανς η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις - Ξανά εκτός Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νίκη με ανατροπή από τον Οζέ-Αλιασίμ

Τένις

|

Category image

Ήττα για την Πετρολίνα ΑΕΚ που την αφήνει εκτός δεύτερης φάσης στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη