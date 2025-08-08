ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Premier League: Τίτλοι τέλους για το LGBTQ+ περιβραχιόνιο

Premier League: Τίτλοι τέλους για το LGBTQ+ περιβραχιόνιο

Η κορυφαία ποδοσφαιρική λίγκα της Αγγλίας βάζει οριστικό τέλος στη συνεργασία της με τη φιλανθρωπική οργάνωση Stonewall, ύστερα από οκτώ χρόνια κοινών δράσεων υπέρ της LGBTQ+ κοινότητας.

Σύμφωνα με την The Telegraph, η απόφαση ελήφθη σε συνάντηση όλων των αρχηγών των 20 συλλόγων της Premier League, ενόψει της σεζόν 2025-26. Από το νέο πρωτάθλημα, οι ποδοσφαιριστές δεν θα φορούν πλέον τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα κορδόνια και τα rainbow περιβραχιόνια που είχαν γίνει σήμα-κατατεθέν της καμπάνιας.

Η λίγκα ξεκαθάρισε πως η δέσμευσή της για προώθηση της αποδοχής και της διαφορετικότητας θα παραμείνει ισχυρή, μέσα από εκπαιδευτικά και κοινοτικά προγράμματα. Σχεδιάζει, μάλιστα, να παρουσιάσει μια νέα δική της εκστρατεία ευαισθητοποίησης τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο του Μήνα Ιστορίας LGBTQ+.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι οι παίκτες θα μπορούν να συνεχίσουν να γονατίζουν πριν από τη σέντρα, ως μήνυμα κατά του ρατσισμού, παρότι η εθνική ομάδα γυναικών της Αγγλίας δεν διατήρησε αυτή την πρακτική στο Euro 2025.

Το ζήτημα ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες της Τζες Κάρτερ, η οποία αποκάλυψε ότι ένιωθε φόβο να αγωνιστεί στους τελευταίους αγώνες του τουρνουά, λόγω ρατσιστικών επιθέσεων που δέχθηκε διαδικτυακά μετά τον προημιτελικό με τη Σουηδία. Η συμπαίκτριά της, Λούσι Μπρονζ, κατήγγειλε ότι τέτοιου είδους στοχοποίηση είναι συχνό φαινόμενο για ποδοσφαιριστές με καταγωγή εκτός Αγγλίας, επισημαίνοντας πως αυτό απομακρύνει την προσοχή από το ίδιο το παιχνίδι.

Η περασμένη σεζόν είχε ήδη ανοίξει συζήτηση για τη στάση παικτών απέναντι στο rainbow περιβραχιόνιο. Ο Μαρκ Γκέχι της Κρίσταλ Πάλας είχε δεχθεί παρατήρηση από την FA επειδή είχε γράψει «I love Jesus» στο περιβραχιόνιό του, ενώ ο Σαμ Μόρσι της Ίπσουιτς αρνήθηκε να το φορέσει επικαλούμενος θρησκευτικούς λόγους, χωρίς να τιμωρηθεί, καθώς δεν υπήρξε παραβίαση κανονισμών.

Σε ανακοίνωσή της, η Stonewall τόνισε ότι το Rainbow Laces βοήθησε να αυξηθεί σημαντικά η ορατότητα και η αποδοχή της LGBTQ+ κοινότητας στον αθλητισμό, υπογραμμίζοντας πως παρότι για τους επαγγελματίες παίκτες εξακολουθεί να είναι δύσκολο να είναι ανοιχτά LGBTQ+, σήμερα υπάρχουν περισσότερα πρότυπα και η συμμετοχή σε επίπεδο βάσης έχει ενισχυθεί αισθητά.

Η διακοπή του προγράμματος σηματοδοτεί αλλαγή κατεύθυνσης για την Premier League στον τρόπο που προσεγγίζει θέματα ισότητας και διαφορετικότητας. Το αν η νέα καμπάνια θα καταφέρει να έχει το ίδιο αποτύπωμα, θα φανεί μέσα στη σεζόν.

sdna.gr 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη