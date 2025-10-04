Μπάγερν απ’ τα… αποδυτήρια και ήδη απομακρύνεται απ’ τους διώκτες της!
Ήδη ξεφεύγει η Μπάγερν Μονάχου. Ξετύλιξε το «δώρο» από Ντόρτμουντ και Λειψία η πρωταθλήτρια, επικρατώντας 3-0 της Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη και πήρε… αποστάσεις από τους διώκτες της.
Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε… Η Μπάγερν Μονάχου έκανε στεγνό καθάρισμα στην Άιντραχτ, επικρατώντας 3-0 στη Φρανκφούρτη και αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες της. Η ομάδα του Κομπανί βρέθηκε στο +4 από την Ντόρτμουντ, η οποία νωρίτερα ήρθε 1-1 με τη Λειψία, από την οποία πήγε στο +5. Επόμενο εμπόδιο για την πρωταθλήτρια είναι η Λεβερκούζεν (πιο πρόσφατη πρωταθλήτρια πριν Μπάγερν), από την οποία είναι στο +7.
Η Μπάγερν έγινε απ’ τα αποδυτήρια αφεντικό του αγώνα. Μετά το πρώτο σφύριγμα του αγώνα, ο Νόιερ έκανε γέμισμα, οι παίκτες των γηπεδούχων δεν μπόρεσαν να διώξουν από την περιοχή τους, παρότι ήταν έξι εναντίον μόλις δύο. Ο Γκνάμπρι έκανε δυνατό γύρισμα και ο Ντίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή.
Οι γηπεδούχοι έστειλαν στο 14’ την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν μέτρησε το τέρμα, καθώς είχε χρησιμοποιήσει το χέρι ο Μπαχόγια. Η Μπάγερν δεν έκοψε ταχύτητα και στο 27’ έκανε το 2-0 με κλασικό σουτ Κέιν λίγο έξω από την περιοχή.
Στο 84’ τελείωσε οριστικά το ματς η Μπάγερν. Οι γηπεδούχοι έχασαν την μπάλα, ο Γκερέιρο μοίρασε για τον Ντίας, ο οποίος άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ.
Tο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (03/10)
Χόφενχαϊμ-Κολωνία 0-1
(16' Μάλα)
Σάββατο (04/10)
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 2-0
(33' Ποκού, 50' Κοφάν)
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1
(23' Κόουτο - 7' Μπαουμγκάρτνερ)
Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0
(2' Μπανγκουλά)
Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1
(3' Μπανκς, 51' Κομούρ, 63' Φελχάουερ - 65' Νταγκίμ)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 0-3
(1', 84' Ντίας, 27' Κέιν)
Κυριακή (05/10)
Στουτγκάρδη-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Αμβούργο-Μάιντς (18:30)
Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ (20:30)
Το πρόγραμμα της επόμενης (7ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (17/10)
Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ (21:30)
Σάββατο (18/10)
Μάιντς-Λεβερκούζεν (16:30)
Λειψία-Αμβούργο (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Κολωνία-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ (19:30)
Κυριακή (19/10)
Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)