Μπάγερν απ’ τα… αποδυτήρια και ήδη απομακρύνεται απ’ τους διώκτες της!

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε… Η Μπάγερν Μονάχου έκανε στεγνό καθάρισμα στην Άιντραχτ, επικρατώντας 3-0 στη Φρανκφούρτη και αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες της. Η ομάδα του Κομπανί βρέθηκε στο +4 από την Ντόρτμουντ, η οποία νωρίτερα ήρθε 1-1 με τη Λειψία, από την οποία πήγε στο +5. Επόμενο εμπόδιο για την πρωταθλήτρια είναι η Λεβερκούζεν (πιο πρόσφατη πρωταθλήτρια πριν Μπάγερν), από την οποία είναι στο +7.

Η Μπάγερν έγινε απ’ τα αποδυτήρια αφεντικό του αγώνα. Μετά το πρώτο σφύριγμα του αγώνα, ο Νόιερ έκανε γέμισμα, οι παίκτες των γηπεδούχων δεν μπόρεσαν να διώξουν από την περιοχή τους, παρότι ήταν έξι εναντίον μόλις δύο. Ο Γκνάμπρι έκανε δυνατό γύρισμα και ο Ντίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή.

Οι γηπεδούχοι έστειλαν στο 14’ την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν μέτρησε το τέρμα, καθώς είχε χρησιμοποιήσει το χέρι ο Μπαχόγια. Η Μπάγερν δεν έκοψε ταχύτητα και στο 27’ έκανε το 2-0 με κλασικό σουτ Κέιν λίγο έξω από την περιοχή.

Στο 84’ τελείωσε οριστικά το ματς η Μπάγερν. Οι γηπεδούχοι έχασαν την μπάλα, ο Γκερέιρο μοίρασε για τον Ντίας, ο οποίος άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ.

Tο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/10)

Χόφενχαϊμ-Κολωνία 0-1

(16' Μάλα)

Σάββατο (04/10)

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 2-0

(33' Ποκού, 50' Κοφάν)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1

(23' Κόουτο - 7' Μπαουμγκάρτνερ)

Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0

(2' Μπανγκουλά)

Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1

(3' Μπανκς, 51' Κομούρ, 63' Φελχάουερ - 65' Νταγκίμ)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 0-3

(1', 84' Ντίας, 27' Κέιν)

Κυριακή (05/10)

Στουτγκάρδη-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Αμβούργο-Μάιντς (18:30)

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (7ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (17/10)

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο (18/10)

Μάιντς-Λεβερκούζεν (16:30)

Λειψία-Αμβούργο (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Κολωνία-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή (19/10)

Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)