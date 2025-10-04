ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο... σοκ στο Λονδίνο για τη Λίβερπουλ που έχασε στο 90+6΄ από τη Τσέλσι!

Έχασε την κορυφή ομάδα του Σλοτ που δέχθηκε τρίτη διαδοχική ήττα.

Όπως ακριβώς και μία εβδομάδα νωρίτερα στο Λονδίνο, έτσι στο ίδιο μέρος, η Λίβερπουλ ηττήθηκε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Την περασμένη Κυριακή ήταν η Κρίσταλ Πάλας, πήρε σειρά η Τσέλσι να «χτυπήσει» στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με το νεαρό ακραίο επιθετικό, Εστεβάο και να πάρει την τεράστια νίκη με 2-1, στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Premier League.

Για τους πρωταθλητές η τρίτη διαδοχική ήττα το τελευταίο επταήμερο (προηγήθηκε μεσοβδόμαδα το 1-0 από τη Γαλατασαράι στο Champions League) δεν ήταν σε καμία περίπτωση κάτι το αναμενόμενο.

Πλέον, η ομάδα του Άρνε Σλοτ έπεσε από την κορυφή, όπου φιγουράρει μόνη η Άρσεναλ και είναιν σαφές ότι στη διακοπή του πρωταθλήματος ο Ολλανδός τεχνικός θα έχει πολλά να πει με τους ποδοδφαιριστές του, ενώ δεν αποκλείεται να ακούσει και... πολλά από τη διοίκηση για την εικόνα που παρουσιάζουν οι κόκκινοι στον αγωνιστικό χώρο.

Για τους Λονδρέζους η νίκη ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, μετά από το «χαστούκι» από την Μπράιτον στο ίδιο γήπεδο (3-1) και ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μετά το 1-0 επί της Μπενφίκα στο ίδιο γήπεδο στα μέσα της εβδομάδας, για το Champions League.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η συνοπτική βαθμολογία στην Premier League:

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν)

Λιντς-Τότεναμ 1-2

(34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0

(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0

(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1

(14' Καϊσέδο, 90'+6 Εστεβάο - 63' Χάκπο)

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 5/10

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 5/10

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 5/10

Γουλβς-Μπράιτον 5/10

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 5/10

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Άρσεναλ 16 -7αγ.

Λίβερπουλ 15 -7αγ,.

Τότεναμ 14 -7αγ.

Μπόρνμουθ 14 -7αγ.

Κρίσταλ Πάλας 12

Τσέλσι 11 -7αγ.

Σάντερλαντ 11 -7αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 10

Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.

Έβερτον 8

Μπράιτον 8

Φούλαμ 8 -7αγ.

Λιντς 8 -7αγ.

Μπρέντφορντ 7

Νιούκαστλ 6

Άστον Βίλα 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.

Γουλβς 1

</PRE>

ΔΙΕΘΝΗ

