Μετά την «τεσσάρα» από τη Μαρσέιγ, ο Άγιαξ δέχθηκε άλλα τρία γκολ!

Με γκολ του Όσκαρ Γκλουκ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άγιαξ απέφυγε μεγάλο κάζο στην έδρα της Σπάρτα Ρότερνταμ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με σκορ 3-3 για την Eredivisie.

Θύμα μεγάλης έκπληξης έπεσε το βράδυ του Σαββάτου (04/10) ο Άγιαξ!

Λίγες μόνο ημέρες μετά το βαρύ 4-0 από τη Μαρσέιγ στη Γαλλία για τη League Phase του Champions League, ο «Αίαντας» παρουσιάστηκε ξανά.. αδιάβαστος, γνωρίζοντας εκτός έδρας κάζο με σκορ 3-3 από την Σπάρτα Ρότερνταμ για την 8η αγωνιστική της Eredivisie.

Μάλιστα, η ομάδα του Τζόνι Χεΐντικα λίγο έλειψε να γνωρίσει την πρώτη φετινή ήττα της στο πρωτάθλημα, με τον Όσκαρ Γκλουκ να σώζει τον βαθμό στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, ο Άγιαξ παρέμεινε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς, στο -3 από την πρωτοπόρο Φέγενορντ, που έχει ένα ματς λιγότερο.

 

Αναλυτικά η 8η αγωνιστική:

Παρασκευή 03/10

Μπρέντα-Χρόνινχεν 1-2

Σάββατο 04/10

Σπάρτα Ρότερνταμ-Άγιαξ 3-2

Φορτούνα Σιτάρντ-Φόλενταμ (19:45)

Τσβόλε-Αϊντχόφεν (21:00)

Χέρενφεεν-Εξέλσιορ (22:00)

Κυριακή 05/10

Τβέντε-Χέρακλες (13:15)

Φέγενορντ-Ουτρέχτη (15:30)

Άλκμααρ-Τέλσταρ (17:45)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Ναϊμέγκεν (21:00)

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

