Συνεχίζει να πετάει φωτιές η Μαρσέιγ κερδίζοντας με 3άρα τη Μετς
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ασταμάτητη δείχνει τον τελευταίο καιρό η Μαρσέιγ η οποία δεν κράτησε δυνάμεις απέναντι στη Μετς και τη φιλοδώρησε με τρία τέρματα, επικρατώντας 3-0.
Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Μαρσέιγ σε Γαλλία και Ευρώπη, με τους Μασσαλούς, μετά την 4άρα επί του Άγιαξ για το Champions League (4-0) πήρε παραμάζωμα και τη Μετς (3-0) για την 7η αγωνιστική της Ligue 1.
Χαμηλός ήταν ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο με τη Μαρσέιγ να αδυνατεί να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, όμως στο δεύτερο 45λεπτο ήρθε ένα πραγματικό ξέσπασμα.
Στο 51ο λεπτό ο Παϊξάο άνοιξε το σκορ μετά την πάσα του Παζ για το 1-0, βάζοντας το τρένο πάνω στις ράγες. Στη συνέχεια ακολούθησε το γκολ του Ο'Ράιλι στο 69ο λεπτό που διπλασίασε τα τέρματα των Μασσαλών, μέχρι ο Γκουιρί στο 69' κλειδώσει μία και καλή το τρίποντο για το τελικό 3-0.
Αναλυτικά η 7η αγωνιστική:
Παρασκευή 3/10
Παρί-Λοριάν 2-0
(25' Κεμπάλ, 30' Κρασό)
Σάββατο 4/10
Μετς-Μαρσέιγ 0-3
(51' Παϊξάο, 69' Ο'Ράιλι, 76' Γκουίρί)
Μπρεστ-Ναν (20:00)
Οσέρ-Λανς (22:05)
Κυριακή5/10
Λιόν-Τουλούζ (16:00)
Χάβρη-Ρεν (18:15)
Μονακό-Νις
Στρασβούργο-Ανζέρ
Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν (21:45)
Η επόμενη (8η) αγωνιστική:
Παρασκευή 17/10
Παρί Σεν Ζερμέν-Στρασβούργο (21:45)
Σάββατο 18/10
Νις-Λιόν (18:00)
Ανζέ-Μονακό (20:00)
Μαρσέιγ-Χάβρη (22:05)
Κυριακή 19/10
Λανς-Παρί (16:00)
Λοριάν-Μπρεστ (18:15)
Ρεν-Οσέρ (18:15)
Τουλούζ-Μετς (18:15)
Ναντ-Λιλ (21:45)