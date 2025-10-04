Συνεχίζει να πετάει φωτιές η Μαρσέιγ κερδίζοντας με 3άρα τη Μετς

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ασταμάτητη δείχνει τον τελευταίο καιρό η Μαρσέιγ η οποία δεν κράτησε δυνάμεις απέναντι στη Μετς και τη φιλοδώρησε με τρία τέρματα, επικρατώντας 3-0.

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Μαρσέιγ σε Γαλλία και Ευρώπη, με τους Μασσαλούς, μετά την 4άρα επί του Άγιαξ για το Champions League (4-0) πήρε παραμάζωμα και τη Μετς (3-0) για την 7η αγωνιστική της Ligue 1.

Χαμηλός ήταν ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο με τη Μαρσέιγ να αδυνατεί να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, όμως στο δεύτερο 45λεπτο ήρθε ένα πραγματικό ξέσπασμα.

Στο 51ο λεπτό ο Παϊξάο άνοιξε το σκορ μετά την πάσα του Παζ για το 1-0, βάζοντας το τρένο πάνω στις ράγες. Στη συνέχεια ακολούθησε το γκολ του Ο'Ράιλι στο 69ο λεπτό που διπλασίασε τα τέρματα των Μασσαλών, μέχρι ο Γκουιρί στο 69' κλειδώσει μία και καλή το τρίποντο για το τελικό 3-0.

 

Αναλυτικά η 7η αγωνιστική:

Παρασκευή 3/10

Παρί-Λοριάν 2-0

(25' Κεμπάλ, 30' Κρασό)

Σάββατο 4/10

Μετς-Μαρσέιγ 0-3

(51' Παϊξάο, 69' Ο'Ράιλι, 76' Γκουίρί)

Μπρεστ-Ναν (20:00)

Οσέρ-Λανς (22:05)

Κυριακή5/10

Λιόν-Τουλούζ (16:00)

Χάβρη-Ρεν (18:15)

Μονακό-Νις

Στρασβούργο-Ανζέρ

Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν (21:45)

Η επόμενη (8η) αγωνιστική:

Παρασκευή 17/10

Παρί Σεν Ζερμέν-Στρασβούργο (21:45)

Σάββατο 18/10

Νις-Λιόν (18:00)

Ανζέ-Μονακό (20:00)

Μαρσέιγ-Χάβρη (22:05)

Κυριακή 19/10

Λανς-Παρί (16:00)

Λοριάν-Μπρεστ (18:15)

Ρεν-Οσέρ (18:15)

Τουλούζ-Μετς (18:15)

Ναντ-Λιλ (21:45)

 

 

 

