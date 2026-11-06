«Εξάστερος» Άγιαξ και σπουδαίο διπλό για Φράιμπουργκ - Η δράση στο Conference League

ι μεγάλες εκτός έδρας νίκες του Άγιαξ στο Μπίλουντ απέναντι στη Μίντιλαντ (6-1) και της Φράιμπουργκ επί της Τραμπζονσπόρ στην Τραπεζούντα (1-0), ξεχώρισαν στην 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι Γερμανοί είχαν πολύ πιο πειστική εικόνα στην Τουρκία και με ένα γκολ του Κούμπλερ απ' το 14ο λεπτό πήραν τη νίκη κι ένα πολύτιμο «τρίποντο», που «έσβησε» την ήττα τους απ' τη Μονακό και τους ανέβασε σε πιο υψηλά «πατώματα» της βαθμολογίας.

Ο δε Άγιαξ έκανε... πάρτι στη Δανία με πρωταγωνιστή τον Τόρου Αροκόνταρε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ (9' και 52') έφτασε σε μία εμφατική νίκη με 6-1 που τον έφερε σε επαφή με την πρώτη (προνομιούχο) οκτάδα.

Το μεγάλο «μπαμ» της 3ης αγωνιστικής σημειώθηκε απ' τους Λίνκολν Ρεντ Ιμπς του Γιβραλτάρ, που νίκησαν με 1-0 τη Χάιντουκ με το αυτογκόλ του Χαντζικάντουνιτς στο 89ο λεπτό και κατέγραψαν την πρώτη νίκη τους σε φάση ομίλων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Conference League έχουν ως εξής:

Άαρχους (Δανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0

Αταλάντα (Ιταλία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-1

(82' Κρστόβιτς - 53' Γκουάλ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 2-1

(80' Λούτσιτς, 90'+3' αυτ. Ντίαζ - 62' Αρεγιάνο)

Κουόπιο (Φινλανδία) - Γάνδη (Βέλγιο) 0-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 1-0

(89' αυτ. Χαντζικάντουνιτς)

Μίντιλαντ (Δανία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 1-6

(28' Ετίμ - 9', 52' Αροκόνταρε, 59' Βάινταλ, 67' Κλάασεν, 74' Γλουκ, 82' Μάρκος Λεονάρντο)

Μιάλμπι (Σουηδία) - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2-0

(54' Μπέργκστρομ, 88' Ένγκααρντ)

Τουν (Ελβετία) - Χαρτς (Σκωτία) 3-1

(22' αυτ. ΜακΚαρτ, 34' Λαμπό, 57' Ντουρσούν - 82' Φίντλεϊ)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 0-1

(14' Κούμπλερ)

Κοπεγχάγη (Δανία) - Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) 2-1

(19΄πεν. Ελγιουνούσι, 22΄ Σελίμοβιτς - 30΄ Τζαγκάνια)

Χετάφε (Ισπανία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-1

(64΄ Γιαλκουγέ)

Λουγκάνο (Ελβετία) - Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 3-0

(11΄ Τσιμινιάνι, 24΄ Αλιόσκι, 32΄ Ντος Σάντος)

Μονακό (Μονακό) - Νόρντζελαντ (Δανία) 2-0

(33΄ Ντετουρμπέ, 90+1΄ Αλμπίν)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 2-1

(41΄ Καλάμπρια, 68΄ Ταμπόρδα - 44΄ Αλμέιδα)

Ρίγα (Λετονία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 1-1

(34΄πεν. Ραμίρες - 49΄ Νέμπιλα)

Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) - Μπραν (Νορβηγία) 1-1

(48΄ Ισιγουατάρι - 79΄ Μάτισεν)

Τβέντε (Ολλανδία) - Πάφος (Κύπρος) 3-1

(62΄ Νάισταντ, 76΄ Οργιασέτερ, 82΄ Βάιντμαν - 39΄ Λελέ)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 2-0

(24΄ Τσικαλντάου, 32΄ Μπάνκου)