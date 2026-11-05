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Ινφαντίνο: «Η διεθνής καριέρα του Ρονάλντο θα αποτελεί για πάντα μέρος της ιστορίας του ποδοσφαίρου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο πρόεδρος της FIFA εξήρε την προσφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία.

Με ένα μήνυμα γεμάτο αναγνώριση και θαυμασμό για την προσφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εξήρε τη σπουδαία διαδρομή του Πορτογάλου σούπερ σταρ με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της χώρας του. 

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στάθηκε στο μοναδικό ταλέντο, την αφοσίωση και την αποφασιστικότητα του 41χρονου επιθετικού, υπογραμμίζοντας ότι η παρακαταθήκη του ξεπερνά τα ρεκόρ, τα τρόπαια και τα γκολ, καθώς έχει εμπνεύσει γενιές φιλάθλων και έχει γράψει τη δική του ιστορία στο άθλημα.

Αναλυτικά:

«Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να αγγίξουν τις καρδιές των φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο όσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μια καριέρα που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό ταλέντο, ακατάβλητη αποφασιστικότητα και αδιάκοπη επιθυμία να διευρύνει τα όρια του εφικτού.

Ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων στο ανδρικό ποδόσφαιρο, ο Κριστιάνο έχει πετύχει επιδόσεις που ενδέχεται να μην καταρριφθούν ποτέ. Ωστόσο, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του ξεπερνά κατά πολύ τα ρεκόρ, τα τρόπαια και τα γκολ.

Έχει εμπνεύσει γενιές, έχει ενώσει εκατομμύρια φιλάθλους και έχει μεταφέρει τις ελπίδες και την υπερηφάνεια της Πορτογαλίας στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές σκηνές του κόσμου.

Σε ευχαριστούμε, Κριστιάνο, για το πάθος, τις αξέχαστες στιγμές και την τεράστια συνεισφορά σου στο αγαπημένο μας άθλημα, φορώντας με υπερηφάνεια τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.

Η διεθνής σου καριέρα θα αποτελεί για πάντα μέρος της ιστορίας του ποδοσφαίρου».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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