ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλωσε το Καμπ Νου η Ρεάλ με Εμπαπέ και έβαλε τέλος στο απόλυτο της Μπάρτσα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Απίθανο παιχνίδι, αντάξιο των προσδοκιών!

Ο «δαίμονας» Κιλιάν Μπαπέ και η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν φρένο στην Μπαρτσελόνα. Μέσα στο Καμπ Νόου, για πρώτη φορά μετά από τον Οκτώβριο του 2023, με δύο γκολ του Γάλλου σούπερ σταρ οι «μερένχες» πήραν τεράστιο «διπλό», έσπασαν το απόλυτο νικών των Καταλανών (μετρούσαν 9/9) κι έβαλαν φωτιά στο πρωτάθλημα, μιας και πλησίασαν στο -3 από την αποψινή τους αντίπαλο. 

Μετά τη βαριά ήττα στο Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν η «Μπαρτσα» γνώρισε τη δεύτερη σερί ήττα. Είχε σε πολύ άσχημη βραδιά το μεγάλο της αστέρι, Λαμίν Γιαμάλ, τον οποίο περιόρισε στο ελάχιστο ο Μαρκ Κουκουρέγια. Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπαιξε με πάθος και άψογα στημένη από τον Μουρίνιο βρήκε την ευκαιρία στις... κόντρα επιθέσεις που έβγαλε να βρει δύο γκολ με τον κορυφαίο της σκόρερ και να φύγει από την Μαδρίτη με το μεγάλο «τρίποντο». 

Με ένα πολύ τυχερό γκολ μπήκε προηγούμενη στ' αποδυτήρια η Ρεάλ Μαδρίτης. Σ' ένα πρώτο 45λεπτο που οι «μερένχες» είχαν τον έλεγχο του ματς και που δεν επέτρεψαν στους Καταλανούς να τους πιέσουν ιδιαίτερα, κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 41', με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος είδε την μπάλα να βρίσκει στο πόδι του μετά από κακό διώξιμο του Ζεράρ Μαρτίν και να καταλήγει στα δίχτυα του Γκαρσία. Μέχρι και ο Γάλλος σταρ έδειξε να αιφνιδιάζεται με την κατάληξη της φάσης από τον τρόπο που πανηγύριζε με τους συμπαίκτες του. 

Η Μπαρτσελόνα μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και παρότι δεν έκανε φάσεις μπροστά από την εστία του Λούνιν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με το δυνατό σουτ του Ραφίνια στο 61', μετά τη μαγική ασίστ του Πέδρι. Στο 66' ο Λούνιν έκανε απίστευτη απόκρουσε σε κεφαλιά του Μαρτίν, ωστόσο, την τελευταία λέξη στο ματς είχε ο Μπαπέ, ο οποίος από καταπληκτική προσπάθεια του Καμαβινγκά πλάσαρε σε κενή εστία για το τελικό 2-1.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Κουκουρέγια, Χούισεν, Κονατέ, Βαλβέρδε (62' Ντάμφρις), Γκιουλέρ (90΄+4 Αλεξάντερ Αρνολντ), Τσουαμενί, Μπερνάρντο Σίλβα (80' Καμαβινγκά), Εμπαπέ, Ντιομαντέ (90'+4 Εσπί).

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Είναι κρίμα οι ασχήμιες να καλύπτουν τις ομορφιές

Απόψεις

|

Category image

Σοκ για πρώην άσο της Premier League: Δέχτηκε άγρια επίθεση από λυκόσκυλο και τον έσωσε ο δικός του σκύλος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η υπέρβαση είναι... υποχρεωτική

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Σε άλλους ήταν τα φώτα, αλλά αυτός ήταν που «έλαμψε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνείται τα πάντα και ο Κορομηλάς - Τι ισχυρίστηκε για τα ποσά στο σπίτι του

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φιλοδοξία και ρεαλισμός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Κόμο ανακοίνωσε το νέο συμβόλιο με τον Δουβίκα μέχρι το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο «τρόμος» των αντίπαλων αμυνών επέστρεψε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χρίστου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό»: Όλο το ένταλμα σύλληψης της Τσαρούχα με τους 13 στημένους αγώνες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Εκλογές στην ΕΟΚ το ταχύτερο δυνατό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ταχύτητα, ποιότητα και... άγριες διαθέσεις με φόντο την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Mε τη συνταγή των... αποδράσεων

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κρίσιμη συνάντηση για το μπάσκετ: Στο γραφείο του Βρούτση ο Μελής

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη