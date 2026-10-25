Εντός έδρας διασυρμός για τη Γιουνάιτεντ, στο... ρελαντί η Λίβερπουλ

Η εντυπωσιακή Μπόρνμουθ στέλνει τον Μάικλ Κάρικ στο... ταμείο ανεργίας, καθώς νίκησε άνετα μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-0, για την 8η αγωνιστική της Premier League και αναμένεται να υπάρξει αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Κάρικ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά και τα αποδυτήρια της ομάδας και μετά τη νέα τραγική εμφάνιση και τη νέα ήττα η διοίκηση αναμένεται να του δείξει την πόρτα της εξόδου, με τον Εντι Χάου να είναι το φαβορί για να πάρει τη θέση του στον πάγκο.

Από εκεί και πέρα η Λίβερπουλ με μια πειστική εμφάνιση νίκησε στο «Ανφιλντ» την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, που ήταν ξανά βασικός, με 2-0 και πλησίασε στην κορυφή, ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε στο Λονδίνο η Νιούκαστλ επί της Κρίσταλ Πάλας με το ίδιο σκορ, στο τελευταίο ίσως ματς του Πιέρ Σαζ στον πάγκο τωβν γηπεδούχων.

Τέλος η Χαλ, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί μια ακόμη καλή εμφάνιση, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της κόντρα στην Μπρέντφορντ (1-1).

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1

(6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ)

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

(7' Κόνσα, 68' Γκάμπριελ)

Κόβεντρι-Φούλαμ 0-1

(80' Μπομπ)

Τσέλσι-Τότεναμ 0-2

(77' Πέντερς, 89' Ντέιβις)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 0-2

(47' Οσούλα, 58' Μπαρνς)

Χαλ-Μπρέντφορντ 1-1

(24' ΜακΜπέρνι-63' Ουατάρα)

Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0

(17' αυτ. Γκρος, 21' Ισακ)

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 0-3

(38' Ράγιαν, 43' Ταβερνίερ, 71' Εβανίλσον)

Σάντερλαντ-Λιντς 25/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 21

Άρσεναλ 21

Μπράιτον 16

Λίβερπουλ 15

Τσέλσι 13

Άστον Βίλα 11

Μπρέντφορντ 11

Νιούκαστλ 11

Λιντς 10 -7αγ.

Έβερτον 10

Ίπσουιτς 10

Χαλ 10

Μπόρνμουθ 9

Τότεναμ 9

Φούλαμ 8

Μάντσεστερ Γ. 7

Κρίσταλ Πάλας 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Κόβεντρι 6

Σάντερλαντ 4 -7αγ.