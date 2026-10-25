Άντεξε στην πίεση και έφυγε με τη νίκη από το Φράιμπουργκ η Μπάγερν

Μπορεί να δυσκολεύτηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Φράιμπουργκ για την 7η αγωνιστική της Bundesliga, πανηγυρίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο.

Οι Βαυαροί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 16ο λεπτό. Ο Ουπαμεκανό εκμεταλλεύτηκε μια στατική φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί, ο οποίος απουσίαζε λόγω του προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρεί.

Η Μπάγερν συνέχισε να έχει τον έλεγχο και λίγο πριν από την ανάπαυλα έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο προβάδισμά της. Στο 42' ο Γκνάμπρι βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το 0-2, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση της Μπάγερν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φράιμπουργκ προσπάθησε να αντιδράσει και αύξησε την πίεσή της, αναζητώντας ένα γκολ που θα την έβαζε ξανά στη διεκδίκηση του αποτελέσματος. Η προσπάθειά της απέδωσε στο 82ο λεπτό, όταν ο Μπίσοφ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, μειώνοντας σε 1-2.

Μάλιστα, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού την τελευταία αγωνιστική του Confernece League πίεσε στα τελευταία λεπτά για την ισοφάριση, με τον Ούρμπιχ να κάνει φοβερή επέμβαση σε κεφαλιά του Γκίντερ στις καθυστερήσεις, πριν έρθει ο Ολίσε σε κενή εστία να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Με αυτή τη νίκη, οι Βαυαροί έφτασαν τους 17 βαθμούς και παρέμειναν στην κορυφή της Bundesliga, μαζί με την Ντόρτμουντ, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους με απολογισμό πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες. Από την άλλη, η Φράιμπουργκ έμεινε στους 13 βαθμούς και στην τρίτη θέση, γνωρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα, μετά το 2-1 από τη Λεβερκούζεν.

sport-fm.gr