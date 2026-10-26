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Ταχύτητα, ποιότητα και... άγριες διαθέσεις με φόντο την κορυφή

ΓΗΠΕΔΟ

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Χαμόγελα στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» μετά την επιτυχία επί της ΑΕΛ.

Η εμφατική νίκη του Άρη στο Λεμεσιανό ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΛ (3-1) δεν χάρισε απλώς τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς στην ομάδα, αλλά έστειλε και ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Οι πράσινοι ξεδίπλωσαν στον αγωνιστικό χώρο του «Άλφαμεγα» όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν μια ομάδα να διεκδικήσει μια θέση στα ψηλά της βαθμολογίας με το τέλος της σεζόν: εκρηκτικότητα, ταχύτητα, αδιαμφισβήτητη ποιότητα και, πάνω από όλα, σπουδαία αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Με αυτό το σπουδαίο τρίποντο, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» φιγουράρει πλέον στην 5η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής (μόλις στο -3) από την κορυφή του πρωταθλήματος.

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο για την τεχνική ηγεσία είναι πως ο Άρης, παρά τις αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ του κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αρχίζει σιγά-σιγά να βρίσκει τον απαιτούμενο ρυθμό. Η ομάδα δείχνει έτοιμη να συνεχίσει με το γκάζι πατημένο ώστε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη βαθμολογική της θέση.

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

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