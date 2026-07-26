«Όρισε» τον Καρέτσα διάδοχο του Μπραντ η Ντόρμουντ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Ντόρτμουντ με την Γκενκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Αυτό αναφέρει το γερμανικό περιοδικό «Kicker», σημειώνοντας ότι η διοίκηση του συλλόγου έχει αναγνωρίσει τον 18χρονο Έλληνα διεθνή επιθετικό μέσο ως διάδοχο του Γιούλιαν Μπραντ, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητά νέο σύλλογο.

«Μετά από μια συνάντηση στις αρχές της εβδομάδας που δεν έφερε την επιθυμητή εξέλιξη, η Ντόρτμουντ αναμένεται να κάνει σύντομα μια νέα προσέγγιση. Αυτή η μεταγραφή, αν ολοκληρωθεί, είναι πιθανό να κοστίσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά και θα καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι», δήλωσε χθες (25/7) ο προπονητής Νίκο Κόβατς, ενώ ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ, παραδέχτηκε αμέσως ότι ο σύλλογος δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο που θα ήθελε:

«Φυσικά, θα θέλαμε να είχαμε ήδη υπογράψει έναν επιθετικό παίκτη. Αλλά στο τέλος της ημέρας, πρέπει να λάβεις υπόψη τους νόμους της αγοράς. Ο συγχρονισμός είναι κρίσιμος».