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Η ίδια ιστορία που κατάντησε πλέον... γελοία

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ίδια ιστορία που κατάντησε πλέον... γελοία

H συζήτηση δεν αλλάζει

Αυτό με τις αδειοδοτήσεις των γηπέδων κάθε καλοκαίρι είναι μία ιστορία που τη βλέπουμε σε επανάληψη. Η ίδια ιστορία που κατάντησε πλέον... γελοία. Και στο κάτω-κάτω, η Αστυνομία κάνει τις συστάσεις της που κάθε χρόνο είναι οι ίδιες, άρα στην ουσία δεν διορθώνεται κάτι. Αλλά η συζήτηση δεν αλλάζει και φτάνουμε λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για να κάνουμε τα... πατσιαρίσματα.

Αρκετά γήπεδα είναι μιας... ηλικίας και θέλουν τις διορθώσεις τους. Αν η Πολιτεία θέλει να καυχιέται για καλές υποδομές, όχι μόνο ποδοσφαιρικές, ας σταθεί αρωγός, και τα σωματεία, από την άλλη, να φτιάχνουν το «σπίτι» τους σε συνθήκες που να παρέχει ασφάλεια.

Κρίστοφερ

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