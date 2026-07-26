Τα... αλλάζουν για Σιώπη

Μια τριετία μετά την αποχώρησή του από την Τράμπζονσπορ, όπου είχε αγαπηθεί φοβερά, ο Μανώλης Σιώπης ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στην Τουρκία! Λίγες μέρες μετά τον... καταιγισμό των δημοσιευμάτων για μετακίνηση του στον ΑΠΟΕΛ, φαίνεται πως τα δεδομένα αλλάζουν.

Έπειτα από ενάμιση χρόνο στον Παναθηναϊκό, ο βραχύσωμος μέσος αποχαιρετά το «τριφύλλι» και την Ελλάδα, όπως τονίζει η ιστοσελίδα sport-fm.gr.

Οι πράσινοι αυτές τις ώρες βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων και σε ανταλλαγή εγγράφων με κλαμπ από τη γειτονική μας χώρα για την παραχώρηση του Έλληνα διεθνή. Ως μέλος του Παναθηναϊκού κατέγραψε 52 εμφανίσεις.