ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα... αλλάζουν για Σιώπη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα... αλλάζουν για Σιώπη

Οδεύει προς Τουρκία σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Ελλάδα

Μια τριετία μετά την αποχώρησή του από την Τράμπζονσπορ, όπου είχε αγαπηθεί φοβερά, ο Μανώλης Σιώπης ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στην Τουρκία! Λίγες μέρες μετά τον... καταιγισμό των δημοσιευμάτων για μετακίνηση του στον ΑΠΟΕΛ, φαίνεται πως τα δεδομένα αλλάζουν. 

Έπειτα από ενάμιση χρόνο στον Παναθηναϊκό, ο βραχύσωμος μέσος αποχαιρετά το «τριφύλλι» και την Ελλάδα, όπως τονίζει η ιστοσελίδα sport-fm.gr.

Οι πράσινοι αυτές τις ώρες βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων και σε ανταλλαγή εγγράφων με κλαμπ από τη γειτονική μας χώρα για την παραχώρηση του Έλληνα διεθνή. Ως μέλος του Παναθηναϊκού κατέγραψε 52 εμφανίσεις.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ: Μέρος της δύναμής του!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Σλάβκο Βίντσιτς αποσύρεται από τη διαιτησία μετά τον τελικό του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον τελικό της Σφυροβολίας η Βαλεντίνα Σάββα!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πώληση Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου

Ελλάδα

|

Category image

«Στα ύψη η τιμή του Μπαρκολά – Η Παρί ζητά ποσό-ρεκόρ για την παραχώρησή του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει το ποδόσφαιρο ο Βαλμπουενά - Ανακοίνωση για τον 42χρονο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτο στο Καζακστάν;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλη μία σπουδαία κίνηση από το OMONOIA FOUNDATION

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Παρί μπαίνει στην μάχη για Ρόδρι ή ανεβάζει απλώς την τιμή;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αρχοντικά στον τελικό ο Μίλαν Τράικοβιτς!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ανακοίνωσε Βασίλη Παπαφώτη!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Εμπούομαν η Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

«Δυναμίτης» ο Φαν Ντρόνγκελεν, πάει για βασικός στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι

Ελλάδα

|

Category image

Νταβιτασβίλι - Ολυμπιακός: Αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον για τον Γεωργιανό εξτρέμ

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ακολούθησε μέρος της προπόνησης ο Σορετίρε - Θεραπεία για Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη