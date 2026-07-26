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Αποχαιρέτησε τον Γέντβαϊ ο Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποχαιρέτησε τον Γέντβαϊ ο Παναθηναϊκός

Το οικονομικό όφελος της συμφωνίας με την Αλ Σαμπάμπ

Παίκτης της Αλ Σαμπάμπ είναι με κάθε επισημότητα ο Τιν Γέντβαϊ, καθώς ο Κροάτης αρχικά ανακοινώθηκε από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ του Σαββάτου, ενώ σε συνέχεια της συμφωνίας και ο Παναθηναϊκός, επισημοποίησε την παραχώρηση του παίκτη.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός, αποχωρεί από το τριφύλλι μετά από τρία χρόνια παρουσίας κατά τα οποία κατέγραψε 96 συμμετοχές και σημείωσε επτά γκολ.

Μάλιστα οι πράσινοι, είχαν και όφελος από το deal με την Aλ Σαμπάμπ καθώς, ουσιαστικά εξοικονομούν ένα εκατ. ευρώ από την πώληση του Γέντβαϊ, το οποίο αντιστιχούσε στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τιν Γεντβάι.

Ο Κροάτης αμυντικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2023. Με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024, ενώ κατέγραψε 96 συμμετοχές και σημείωσε επτά γκολ.

Τιν, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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