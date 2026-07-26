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Τραυματισμός και μη συμμετοχή του Δημήτρη Μινασίδη στον τελικό των 60 κιλών στην άρση βαρών

ΓΗΠΕΔΟ

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Τραυματισμός και μη συμμετοχή του Δημήτρη Μινασίδη στον τελικό των 60 κιλών στην άρση βαρών

Αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον προσαγωγό

Ο Δημήτρης Μινασίδης αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στον προσαγωγό και δεν κατάφερε να αγωνιστεί καθόλου στον τελικό των 65 κιλών στην άρση βαρών. Ο Μινασίδης βγήκε κανονικά στην παρουσίαση των 11 αθλητών και ακολούθως οδηγήθηκε στο προθερμαντήριο για την προθέρμανση του πριν τον αγώνα.

Εκεί αφού σήκωσε κάποια βάρη στις πρώτες προσπάθειες, όταν προσπάθησε να πλησιάσει στα κιλά που είχε δηλώσει πριν ξεκινήσει τον αγώνα, αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αποφασίστηκε μαζί με τον προπονητή του να μην ξεκινήσει τον αγώνα για να αποφύγει περαιτέρω επιδείνωση του προβλήματος του που παρουσιάστηκε τις τελευταίες μέρες πριν τον αγώνα.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται στον Δημήτρη Μινασίδη γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί την ομοσπονδία Άρσης Βαρών για την συνεργασία και απευθύνει επίσης θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την PETROLINA (Gold Partner), την DELOITTE (Professional Services Partner), και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη διαχρονική στήριξη τους στην υλοποίηση της αποστολής της.

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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