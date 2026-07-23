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Αρνείται την πρόταση της Ιταλίας ο Γκουαρντιόλα

ΓΗΠΕΔΟ

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Αρνείται την πρόταση της Ιταλίας ο Γκουαρντιόλα

Ποιος ο λόγος…

Αρνητική θα είναι η απάντηση του Πεπ Γκουαρντιόλα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας της χώρας.

Η ιταλική, Gazzetta, μεταφέρει την πληροφορία ότι ο Ισπανός προπονητής θα αρνηθεί την πρόταση που του έχει κάνει η ομοσπονδία της χώρας.

Μάλιστα υποστηρίζει ότι ένας από τους λόγους της απόφασης αυτής είναι και το οικονομικό μέρος.

Ο Γκουαρντιόλα ζητά 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο συμβόλαιό του την στιγμή που η πρόταση που έχει στα χέρια του από την ιταλική ομοσπονδία ανέρχεται στα δέκα.

Οι υπεύθυνοι της ιταλικής ομοσπονδίας περιμένουν την επίσημη απάντηση του Γκουαρντιόλα, για να απευθυνθούν οι επόμενες λύσεις που έχουν στο μυαλό τους. Αυτές είναι οι Κόντε, Πίρλο και Μαντσίνι.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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