Ανέβηκε πρώτος στο Λος Άντζελες o Kοντίδης!

Στην πρωτοπορία του Grand Slam βρίσκεται ο Παύλος Κοντίδης, με άλλη μια ημέρα τελικών ιστιοδρομιών να απομένει, πριν από τις κούρσες μεταλλίων.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος, No1 στην Παγκόσμια κατάταξη της κατηγορίας ILCA 7, αναρριχήθηκε στην κορυφή κάνοντας εξαιρετικές τελικές κούρσες.

Μετά τις δύο 4ες θέσεις στις πρώτες ισάριθμες κούρσες, ακολούθησαν δύο τερματισμοί στην 5η θέση, ενώ στην τελευταία χρονικά ιστιοδρομία κατετάγη 7ος.

Πλέον απομένουν άλλες δύο τελικές ιστιοδρομίες πριν από τον τελικό σχηματισμό της πρώτης δεκάδας που θα αγωνιστεί στις κούρσες μεταλλίων.

Για την ώρα, τον Κοντίδη στην πρώτη τριάδα πλαισιώνουν ο Αυστραλός Matt Wearn και ο Ιρλανδός Finn Lynch.

Η άλλη εκπρόσωπος της Κύπρου στη διοργάνωση, η Μαριλένα Μακρή, βρίσκεται στην 26ή θέση.