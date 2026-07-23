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Ντιναμό Κιέβου-ΠΑΟΚ: Πρώτο επίσημο τεστ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ντιναμό Κιέβου-ΠΑΟΚ: Πρώτο επίσημο τεστ

Στη νέα εποχή Αλέσιο Λίσι

Η νέο εποχή στον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με κάθε επισημότητα στη σέντρα της αναμέτρησης με την Ντιναμό Κιέβου (23/07, 20:00), το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τον «ασπρόμαυρο» πάγκο, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει αναλάβει πλέον τα ηνία του κλαμπ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα μονομαχήσει με τους Ουκρανούς σε ουδέτερη έδρα και συγκεκριμένα στην Πολωνία, για τα προκριματικά του Europa League με έναν και ξεκάθαρο στόχο, την είσοδο της ομάδας στη League Phase του θεσμού.

Στο παιχνίδι αυτό, ο νέος καπετάνιος του συλλόγου, ο Ιταλός τεχνικός θα πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του ως προπονητής του ΠΑΟΚ, σηματοδοτώντας και την αλλαγή σελίδας που βιώνει ολόκληρος ο οργανισμός.

Τα φιλικά των «ασπρόμαυρων» μέχρι στιγμής έχουν αφήσει ανάμικτα συναισθήματα. Μετά τις εμφατικές νίκες απέναντι σε Μπέβερεν (4-1) και Βέστερλο (4-0), ακολούθησε μία επίσης νίκη, αλλά αυτή τη φορά στις λεπτομέρειες, απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας (3-2), ενώ γνώρισε την ήττα από την Τβέντε (3-2) σε μία αναμέτρηση που δεν είχε γενικότερα μία καλή εικόνα.

Ο Λίσι για την επερχόμενη αυτή μονομαχία διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του, ωστόσο είναι πολύ πιθανόν να δούμε και τις τέσσερις μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα να παίρνουν λεπτά συμμετοχής, είτε ως βασική, είτε περνώντας ως αλλαγή. Ο λόγος για τους Χατζηδιάκο, Ελουστόντο, Σανταμαρία, και Τάχα Άλι.

Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός αναμένεται να ξεκινήσει βασικός δίπλα στον Μιχαηλίδη, διότι ο Ελουστόντο αν και ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, έχασε αρκετές προπονήσεις και δύσκολα θα μπει στο αρχικό σχήμα.

Αναλυτικά η αποστολη του ΠΑΟΚ: Παβλένκα , Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.

Από την απέναντι πλευρά η Ντιναμό Κιέβου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πιο έτοιμη αγωνιστικά, καθώς ήδη έχει δώσει δύο επίσημους αγώνες. Οι Ουκρανοί αντιμετώπισαν την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στον προηγούμενο γύρο των ευρωπαϊκών προκριματικών για το Europa League.

Βέβαια σε αυτά τα δύο ματς η Ντιναμό δεν έλαμψε με την απόδοση της, διότι και τα δύο έληξαν ισόπαλα στο 0-0, με τους Ουκρανούς να παίρνουν εν τέλει την πρόκριση στη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι με 4-2.

Πιθανή 11άδα ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίφκοβιτς, Γερεμέγεφ

 

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