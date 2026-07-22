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Συμπαίκτης του Μέσι ο Κασεμίρο: Ανακοινώθηκε από την Ίντερ Μαϊάμι

ΓΗΠΕΔΟ

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Συμπαίκτης του Μέσι ο Κασεμίρο: Ανακοινώθηκε από την Ίντερ Μαϊάμι

Ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι θα πρέπει και επίσημα πλέον να λογίζεται ο Κασεμίρο, με τον Βραζιλιάνο χαφ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Κασεμίρο πραγματοποίησε το υπερατλαντικό ταξίδι αποχωρώντας οριστικά, όπως όλα δείχνουν, από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Βραζιλιάνος χαφ έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Κασεμίρο μετά από μία σειρά αστέρες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στην καριέρα του, θα προσθέσει στο παλμαρέ του και τον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο πλέον θα είναι συμπαίκτες.

Μετά την απογοητευτική πορεία της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Κασεμίρο έκανε τις απαραίτητες διακοπές και πλέον εντάσσεται στο ενεργό δυναμικό της Ίντερ Μαϊάμι.

Την περσινή σεζόν στο Νησί ο Κασεμίρο κατέγραψε 35 συμμετοχές με εννέα γκολ και δύο ασίστ.

sport-fm.gr

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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