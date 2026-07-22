Αγιάλα: «Δεν ήταν μπουνιά στον Όλμο - Αν τον δω, θα ζητήσω συγγνώμη»

Το... τρίτο ημίχρονο (τέταρτο αν υπολογίσουμε και την παράταση) του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου καλά κρατεί, με τον Ρομπέρτο Αγιάλα να τοποθετείται δημόσια για όσα συνέβησαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία.

Ο παλαίμαχος αμυντικός και μέλος του τεχνικού επιτελείου του Λιονέλ Σκαλόνι εθεάθη να χειροδικεί κατά του Ντάνι Όλμο στο φινάλε του αγώνα και σχολίασε πως «εννοείται πως λυπάμαι. Λόγω της θέσης μου, δεν μπορώ να επιτρέπω στα συναισθήματά μου ή ότι κι δέχομαι από την άλλη πλευρά να αλλάζει τη συμπεριφορά μου. Λυπάμαι, αλλά για μένα, αυτά τα πράγματα μένουν ως έχουν και τέλος.

Ήταν περισσότερο ένα σπρώξιμο, όχι μια μπουνιά όπως γράφουν. Ήταν αντίδραση σε κάτι που είπε ο αντίπαλος. Αν πετύχω τον Ντάνι Όλμο, εννοείται πως θα του ζητήσω συγγνώμη από κοντά».

ℹ️ Roberto Fabián Ayala en EXCLUSIVA en @esportsvcr: "Cuando termina el partido mi intención era separar pero luego pasaron cosas con las pulsaciones a mil. No es excusa lo que ocurrió y no debí hacerlo. Más fue un empujón que un puñetazo, fue una reacción a unas palabras. Si veo… — Álex Domínguez (@AlexDominguezTW) July 22, 2026

🚨 EXCLUSIVA @esportsvcr: AYALA



🗣️ AYALA: "Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona"



📻 @Capital_vlc pic.twitter.com/5b04OxkC7V — Esports Migdia 📻 (@esportsvcr) July 22, 2026

gazzetta.gr