Δεν είναι... μαθημένος

Το ντεμπούτο του Νεγκό με την Ομόνοια δεν στέφθηκε με... επιτυχία. Η αποβολή του με απευθείας κόκκινη άλλαξε τις ισορροπίες, ενώ ο ίδιος ήταν φανερά απογοητευμένος από την εξέλιξη που τον κράτησε εκτός αγώνα για 1 περίπου ώρα. Ο 35χρονος θα χάσει και τη ρεβάνς.

Ο Νεγκό ωστόσο δεν βίωσε μια... συνηθισμένη για τον ίδιο κατάσταση. Ήταν μόλις η δεύτερη κόκκινη (απευθείας!) που δέχεται στην επαγγελματική του καριέρα. Η πρώτη καταγράφηκε τον Νοέμβριο του 2013 με την Ούιπεστ!