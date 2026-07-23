Σαν το... παλιό καλό κρασί

Και ο Φαμπιάνο το... βιολί του!

Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας είχε τεράστια συμβολή στη νίκη με 1-0 κόντρα στη Καϊράτ. Οι πράσινοι αγωνίζονταν με 10 παίκτες για 1 περίπου ώρα, κι έτσι η πίεση των φιλοξενουμένων ήταν έντονη.

Ο Φαμπιάνο όμως εξουδετέρωσε κάθε κίνδυνο, κατέγραψε 2-3 εντυπωσιακές επεμβάσεις και απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο απολαμβάνει να αγωνίζεται για την ομάδα της πρωτεύουσας.

Μάλιστα, λίγο πριν το φινάλε οι τρεις γεμάτες κερκίδες του ΓΣΠ φώναξαν ρυθμικά το όνομα του, αναγνωρίζοντας τη νέα μεγάλη του εμφάνιση.