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Μάχη πρώτη, πρόσημο θετικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Μάχη πρώτη, πρόσημο θετικό

Το παιχνίδι ήταν... μονόλογος για την ομάδα της πρωτεύουσας, όμως η απευθείας κόκκινη του Νεγκό, άλλαξε τις ισορροπίες

Ηρωική, αγχωτική μα πολύτιμη ήταν η πρώτη νίκη (1-0) της Ομόνοιας, στον ευρωπαϊκό μαραθώνιο που άρχισε το βράδυ της Τετάρτης (22/07). Το παιχνίδι κόντρα στην Καϊράτ άρχισε με τον καλύτερο τρόπο, αφού πριν την συμπλήρωση του 15λεπτου, ο Π.Αντρέου βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα, βάζοντας... φωτιά στο ΓΣΠ. 

Παρά την ετοιμότητα των φιλοξενουμένων -λόγω του ότι το εγχώριο πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ήδη 25 παιχνίδια στα πόδια τους- οι πράσινοι κυριάρχησαν στο παιχνίδι και δεν τους άφησαν να απειλήσουν ιδιαίτερα. Το παιχνίδι ήταν... μονόλογος για την ομάδα της πρωτεύουσας, όμως η απευθείας κόκκινη του Νεγκό, άλλαξε τις ισορροπίες. Το ντεμπούτο του 35χρονου είχε αρνητικό πρόσημο και μάλιστα η Ομόνοια θα τον χάσει και τη ρεβάνς. Ο Νεγκό δεν αξιολόγησε σωστά την φάση, το φάουλ στο οποίο υπέπεσε ήταν επικίνδυνο κι έτσι πήρε νωρίς τον δρόμο για τα αποδυτήρια. 

Στη συνέχεια, η ομάδα της πρωτεύουσας έβγαλε άλλο ένα θετικό χαρακτηριστικό. Αυτό της... αντοχής. Άντεξε την πίεση διάρκειας περίπου 50 λεπτών (!), κράτησε το μηδέν και έβγαλε την ίδια δίψα για διατήρηση του αποτελέσματος, όπως και στους προηγούμενους μήνες. Μάλιστα, είχε 1-2 ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι -αν και με 10- στις οποίες στάθηκα ο Μπεργκ τονίζοντας πως ακόμη χρειάζεται χρόνος ώστε η ομάδα του να φτάσει στο 100% της αποτελεσματικότητας. 

Η Καϊράτ απέδειξε πως δεν πρόκειται για ομάδα που μπορεί να φοβερίσει την Ομόνοια. Η ρεβάνς που... αρχίζει 11 εναντίον 11, θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα, όμως η προσοχή από τους πράσινους πρέπει να είναι σε τέτοια επίπεδα ώστε να μην... πατήσει μπανανόφλουδα. Η ομάδα του Καζακστάν παίζει στο σπίτι της, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της και το σύνολο του Μπεργκ καλείται να ανταπεξέλθει και να αποδράσει με την πρόκριση. Έχει το μαξιλαράκι, όμως μέχρι την εξασφάλιση του εισιτηρίου για την επόμενη φάση, υπάρχει... δρόμος. 

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