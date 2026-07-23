Λήξη... συναγερμού με Μαρκίνιος

Η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος μόνο εύκολη δεν ήταν για τον Μαρκίνιος.

Στα μέσα της σεζόν 2025-26 υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, ενώ οι... κακές σχέσεις με τον Γκαρσία τον κράτησαν στο περιθώριο. Ο 29χρονος διατηρεί συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ και με τη λήξη της περιόδου, η διοίκηση φρόντισε να κατεβάσει τους τόνους και να ανοίξει εκ νέου δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του.

Η έλευση δε του προπονητή, Νίκου Παπαδόπουλου, φαίνεται πως έβαλε τέλος στα όποια σενάρια. Ο Μαρκίνιος αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό ενόψει της σεζόν 2026-27 και το στοίχημα είναι να φτάσει ξανά τον καλό του εαυτό.