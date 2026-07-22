Έκλεισε τον Γκαρνάτσο η Άστον Βίλα

Ποδοσφαιριστής της Άστον Βίλα θα πρέπει πλέον να θεωρείται ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν, διότι η ομάδα του Ουνάι Έμερι έδωσε τα χέρια με την Τσέλσι για τον δανεισμό του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Μετά τις μεταγραφές των Γιόχαν Μανζάμπι και Ζοάο Γκόμες, η Άστον Βίλα προχωράει σε ακόμη μία προσθήκη με τον Γκαρνάτσο να κάνει το ακριβώς αντίθετο δρομολόγιο από αυτό του Μόργκαν Ρότζερς, ο οποίος έχει ήδη ανακοινωθεί από τους «μπλε» ως η ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας των Λονδρέζων.

Ο Γκαρνάτσο δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί πλήρως στα «θέλω» της Τσέλσι, μετά τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αναζητούσε τον νέο σταθμό της καριέρας του για να μπορέσει να βρει και πάλι τα πατήματα του.

Την περασμένη σεζόν με τη μπλε φανέλα ο Γκαρνάτσο αγωνίστηκε συνολικά 43 φορές πετυχαίνοντας οκτώ γκολ, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ.

sport-fm.gr