Στο «σπίτι» της πρέπει να κάνει... κουμάντο

Να «χτυπήσει» στις αμυντικές αδυναμίες των Ισραηλινών και να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα που θα της δίνει προβάδισμα πρόκρισης, θα επιδιώξει απόψε (19:30) η ΑΕΚ απέναντι στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, στην «Αρένα».

Η αντίπαλος των Λαρνακέων στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε με αντίπαλο τη Χάποελ Τελ Αβίβ για το Toto Cup Liga (2-2 στην κανονική διάρκεια, έχασε 3-1 στα πέναλτι), παρουσίασε αδυναμίες στα μετόπισθεν, τις οποίες η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί μέσα στην έδρα της, προκειμένου να έχει τον πρώτο λόγο στον επαναληπτικό που θα γίνει σε μία εβδομάδα σε ουδέτερο γήπεδο (Ρουμανία). Το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν θα παίξει στην ιδιαίτερα καυτή έδρα των Ισραηλινών, αποτελεί πλεονέκτημα για τους κιτρινοπρασίνους, το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούν στο έπακρον.

Είναι γεγονός ότι αυτή την εποχή η ΑΕΚ δεν μπορεί να είναι έτοιμη από αγωνιστικής άποψης στον απόλυτο βαθμό. Ωστόσο, ο Καμορανέζι και οι παίκτες του καλούνται να παρουσιάσουν ένα συμπαγές και ανταγωνιστικό σύνολο (παρόλο που στο αρχικό σχήμα θα συμπεριληφθούν λογικά και κάποια νέα πρόσωπα), έτσι ώστε να γίνει το πρώτο, αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στον επόμενο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ στοχεύει να επαναλάβει την περσινή, εκπληκτική της πορεία στο Conference League, φτάνοντας όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση, κάτι που θα ανεβάσει το πρεστίζ της και θα γεμίσει εκ νέου τα ταμεία της. Για να το πετύχει, όμως, «απαγορεύονται» τα λάθη στους τρεις προκριματικούς γύρους που απαιτείται να δώσει μέχρι τη League Phase.

H ΑΕΚ αναμένεται να παραταχθεί με τους Παρασκευά, Μιραμόν ή Εκπολό, Πηλέα, Βαν Ντε Χορν, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Χ. Κυριάκου, Ρέπας, Λαγιούνι, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς.