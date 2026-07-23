Να χαρεί στην επιστροφή του ο Απόλλωνας

Η επιστροφή του στα ευρωπαϊκά σαλόνια θέλει να συνοδευτεί με νίκη. Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας, ο Απόλλωνας δηλώνει ξανά «παρών» και μπαίνει με την... ετικέτα του φαβορί απόψε (19:00) με αντίπαλο την Ντίλα Γκόρι. Ένας αγώνας που αφορά τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να πάρει μακριά τη... βαλίτσα, με το πρώτο εμπόδιο να είναι η ομάδα από τη Γεωργία.

Ο προπονητής Ερνάν Λοσάδα, που και για αυτόν η φετινή σεζόν αποτελεί ένα στοίχημα, αλλά και οι παίκτες του δεν έχουν καμία πολυτέλεια για υποτίμηση της αντιπάλου. Για να μπουν οι βάσεις πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της 28ης Ιουλίου, επιβάλλεται ο Απόλλωνας να έχει ετοιμότητα σε διπλό μέτωπο. Δηλαδή προσεχτικός αμυντικά και ουσιαστικός επιθετικά.

Ο Αϊβού, που χρονικά ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, είναι στην αποστολή, όμως πολύ δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός και έτσι το αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από Κβίντα και Κονομή. Επίσης, διαθέσιμος είναι και ο Όζμπολτ αλλά στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε τον Μπράντον Τόμας, μιας και ο Σλοβένος έχασε σημαντικό μέρος της προετοιμασίας.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα θα είναι και στην αναμέτρηση στη Ρουμανία, εκεί όπου στις 20:00 η Κλουζ θα φιλοξενήσει την Μπραν. Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα βρεθεί στον δρόμο του Απόλλωνα στον 3ο προκριματικό, νοουμένου πως και αυτός θα προκριθεί σε βάρος της Ντίλα Γκόρι.