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Από το πάνω ράφι... στον καθρέφτη!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Από το πάνω ράφι... στον καθρέφτη!

Το ζήτημα είναι ο Τσέχος επιτελικός μέσος να μπορέσει να βγάλει στην Κύπρο τον καλό του εαυτό και να βοηθήσει την ομάδα της Λευκωσίας

Μπορεί να μην βρίσκεται στα φόρτε της καριέρας του, όπως ήταν το 2022, με τη χρηματιστηριακή του αξία να εκτοξεύεται στα 20.000.000 ευρώ (σ.σ. πλέον είναι στις 800.000) και τις ιταλικές ομάδες να «παλεύουν» για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του, εντούτοις ο Άντονιν Μπαράκ αποτελεί μια μεταγραφή από το πάνω ράφι για τον ΑΠΟΕΛ. Δεν σημαίνει ότι θα βγει πετυχημένη. Εξάλλου ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. 

Όμως μιλάμε για έναν παίκτη που μετρά σχεδόν 200 συμμετοχές σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη (Serie A) και με διεθνείς παραστάσεις. Το ζήτημα είναι ο Τσέχος επιτελικός μέσος να μπορέσει να βγάλει στην Κύπρο τον καλό του εαυτό και να βοηθήσει την ομάδα της Λευκωσίας. Μετά την καλή του χρονιά με την Ελλάς Βερόνα, τη σεζόν 2021-22, οπότε και σκόραρε 11 γκολ, δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στη Φιορεντίνα και δόθηκε δανεικός στην τουρκική Κασίμπασα και πέρσι στη Σαμπντόρια, που ήταν στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της Ιταλίας.

Στην αρχή της καριέρας του έπαιξε σε ομάδες της πατρίδας του, μεταξύ των οποίων η Σλάβια Πράγας, προτού πάει Ιταλία σε Λέτσε και Ουντινέζε. Επιπλέον, έχει 44 συμμετοχές με την Εθνική Τσεχίας. Σημειώνεται ότι ο Μπαράκ, μετά τη συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τη Φιορεντίνα, αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Προχωρά και με Σιώπη

O Μπαράκ αποτελεί την έκτη μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ καθώς προηγήθηκαν οι Δημήτρης Λημνιός, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, Άνχελ Γκαρσία και Ζοάν Σάστρε. Οι υπεύθυνοι προχωρούν και τα υπόλοιπα θέματα ενίσχυσης και, εξ όσων φαίνεται, στη λίστα για ενίσχυση παραμένει ο Μανώλης Σιώπης. Ο Ελλαδίτης έμεινε εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το αυριανό ευρωπαϊκό ματς με την Πάκσι και φαίνεται να είναι κιόλας εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας των πρασίνων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γαλαζοκίτρινοι επανέρχονται δυναμικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

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