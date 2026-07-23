Δεν αρχίσαμε καλά...

Άσχημες εικόνες στην Λάρνακα λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στις 19:30 και αρκετοί φίλοι των φιλοξενουμένων βρίσκονται στο νησί.

Μάλιστα, το βράδυ της Τετάρτης (22/07) σημειώθηκαν κάποια μικροεπεισόδια στους δρόμους της πόλης, λόγω έντασης που προκάλεσαν οι Ισραηλινοί. Η Αστυνομία έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, έγινε χρήση χημικών κι έπειτα η ένταση εξομαλύνθηκε.

Καμπανάκι για όσους βρεθούν στην Αρένα απόψε, καθώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι φίλοι της Μπεϊτάρ είναι γνωστοί για τέτοιου είδους καταστάσεις...