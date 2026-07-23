Επιστροφή στη δουλειά και «τρέχει» για χαφ η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επιστρέφει από σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς δουλειάς, μετά την τετραήμερη άδεια που είχε ενταχθεί εξαρχής στον σχεδιασμό του Μάρκο Νίκολιτς. Οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να αποφορτιστούν σωματικά και ψυχολογικά, έπειτα από δύο ιδιαίτερα απαιτητικά κομμάτια της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Το απόγευμα οι «κιτρινόμαυροι» θα βρεθούν ξανά στο προπονητικό κέντρο του Άπελντοορν, έχοντας μπροστά τους ένα γεμάτο δεκαήμερο δουλειάς. Μέχρι στιγμής έχουν συμπληρώσει συνολικά 13 ημέρες προετοιμασίας, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται καθοριστικό για την αφομοίωση των αγωνιστικών αρχών του Σέρβου τεχνικού και την είσοδο της ομάδας στην τελική ευθεία πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ επιταχύνει τις κινήσεις της για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Η αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα άφησε ένα σημαντικό κενό στον άξονα και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές επιλογές που βρίσκονται στη λίστα του, με στόχο να αποκτηθεί ένας χαφ όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα παραμένει στον πάγο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κλείσει οριστικά. Με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί από την πλευρά της Χάποελ Μπερ Σεβά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιθώριο για ουσιαστική συζήτηση. Η ΑΕΚ μπορεί να επανέλθει αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες, όμως δεν σκοπεύει να περιμένει.

Προτεραιότητα αποτελεί πλέον η άμεση απόκτηση ενός μέσου που θα μπορεί να ταξιδέψει στην Ολλανδία, να ενσωματωθεί στις προπονήσεις και να αποκτήσει τον απαραίτητο βαθμό ετοιμότητας πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια.