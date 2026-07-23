Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στα ευρωπαϊκά παιχνίδια κυπριακών και ελληνικών ομάδων

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των κυπριακών ομάδων στο UEFA Europa Conference League, αλλά και των ελληνικών εκπροσώπων, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στα προκριματικά του UEFA Europa League και τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του UEFA Europa Conference League.

Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 19:00, με τον Απόλλωνα Λεμεσού να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ντίλα Γκόρι. Το διπλό του Απόλλωνα προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.02, η ισοπαλία στα 3.25 και η νίκη της Ντίλα Γκόρι στα 3.60. Από τις ειδικές αγορές ξεχωρίζουν το Goal/Goal στο 1.93 και το Over 9,5 κόρνερ στα 2.07.

Λίγο αργότερα, στις 19:30, η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, με τον άσο να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.98, την ισοπαλία στα 3.40 και το διπλό στα 3.60. Παράλληλα, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στα 2.95, ενώ η επιλογή «ΑΕΚ Λάρνακας να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα» βρίσκεται σε απόδοση 4.85. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις ελληνικές συμμετοχές, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε ουδέτερη έδρα την Ντινάμο Κιέβου, με το διπλό να προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.35, την ισοπαλία στα 3.40 και τον άσο στα 3.00. Ξεχωρίζει επίσης η αγορά για το πρώτο γεγονός του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, όπου το πλάγιο προσφέρεται στο 1.55, το φάουλ στα 3.50, το ελεύθερο από το τέρμα στα 6.50, το κόρνερ στα 11.00 και το ενδεχόμενο το πρώτο γεγονός να είναι γκολ στα 50.00.

Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξι, με το διπλό να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.55, την ισοπαλία στα 4.30 και τον άσο στα 5.20. Στις ειδικές αγορές, το ενδεχόμενο να καταλογιστούν δύο πέναλτι στον αγώνα προσφέρεται στο 9.25, ενώ η επιλογή να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 20.00. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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