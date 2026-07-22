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Με Βοζίνια η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ - Ποιους ψήφισε ο κόσμος

ΓΗΠΕΔΟ

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Με Βοζίνια η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ - Ποιους ψήφισε ο κόσμος

Η FIFA δημοσίευσε τις επιλογές των οπαδών για την κορυφαία ενδεκάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τρεις ημέρες μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA δημοσίευσε τις επιλογές των οπαδών για την κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης.

Παραδόξως, τη μερίδα του λέοντος δεν την έχει η νικήτρια Ισπανία, με τρεις εκπροσώπους, καθώς τόσους έχει και η Γαλλία. Δύο παίκτες βρίσκουμε από την Αργεντινή, ενώ από έναν έχουν η Αγγλία, η Νορβηγία και το... Πράσινο Ακρωτήρι, με τον γερόλυκο Βοζίνια να παίρνει την πρωτιά!

Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα

Τερματοφύλακας: Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι)

Αμυντικοί: Πόρο (Ισπανία), Μαρτίνες (Αργεντινή), Ουπαμεκανό (Γαλλία), Κουκουρέγια (Ισπανία)

Μέσοι: Ρόδρι (Ισπανία), Ολίσε (Γαλλία), Μπέλιγχαμ (Αγγλία)

Επιθετικοί: Μέσι (Αργεντινή), Χάαλαντ (Νορβηγία), Μπαπέ (Γαλλία)

 

gazzetta.gr

 

 

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ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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