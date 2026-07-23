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Στην προεδρία της Ανόρθωσης ο Χρίστος Μαραγκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην προεδρία της Ανόρθωσης ο Χρίστος Μαραγκός

Δουλεύει εδώ και εβδομάδες αθόρυβα με τους συνεργάτες του

Η 4η Αυγούστου είναι ημέρα… ορόσημο για την Ανόρθωση.

Στην παρουσίαση του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου που θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», θα ανακοινωθούν και τα νεότερα που αφορούν στο διοικητικό.

Οι εξελίξεις όμως τρέχουν και ήδη κάποια πράγματα είδαν το φως της δημοσιότητας. Στην ομάδα της Αμμοχώστου γίνεται τεράστια προσπάθεια εισροής χρημάτων και με πρωτοβουλία του Σάββα Κουμή, ένας παλιός γνώριμος και ιδιαίτερο αγαπητός στον κόσμο, επιστρέφει στην «Κυρία» αλλά μια αλλιώτικο καθεστώς.

Ο λόγος για τον Χρίστο Μαραγκό. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης με ιδιαίτερα ενεργό ρόλο πλέον στις επιχειρήσεις, αναλαμβάνει χρέη προέδρου με στόχο την αναγέννηση των κυανόλευκων.

Ο Μαραγκός δουλεύει εδώ και εβδομάδες αθόρυβα με τους συνεργάτες του ώστε την 4η Αυγούστου να ανακοινώσει αφ’ ενός τον διορισμό του και αφετέρου εξελίξεις που αφορούν στο οικονομικό.

Το εμπάργκο μεταγραφών δεν αφήνει περιθώρια για… υποσχέσεις όσον αφορά στο αγωνιστικό, ωστόσο η Ανόρθωση θα αρχίσει να χτίζει για τα επόμενα χρόνια, στα οποία ελπίζει πως η πορεία της θα είναι ανοδική.

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