Ο Μέσι δεν θα παίξει στα επόμενα ματς της Ιντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι και ο συμπατριώτης και συμπαίκτης του στην Ίντερ Μαϊάμι, Ροντρίγκο Ντε Πολ, δεν θα αγωνισθούν στους επόμενους δύο αγώνες της ομάδας τους, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του ESPN.

Τόσο ο Μέσι, όσο και ο Ντε Πολ έπαιξαν και στους οκτώ αγώνες με την εθνική Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Μέσι ήταν βασικός και στους οκτώ αγώνες και έπαιξε και τα 120 λεπτά στην ήττα με 1-0 από την Ισπανία την Κυριακή στον τελικό.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι δύο παίκτες, οι οποίοι επιλέχθηκαν για το MLS All-Star Game στις 29 Ιουλίου, δεν θα αγωνιστούν στον αγώνα εναντίον των Liga MX All-Stars.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Μέσι δεν συμμετείχε στο MLS All-Star Game του 2025 χωρίς την έγκριση του πρωταθλήματος και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό για τον επόμενο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι στην κανονική σεζόν. Το Μαϊάμι ενημέρωσε το πρωτάθλημα ότι ο Μέσι θα χάσει τον εφετινό αγώνα, σύμφωνα με το ESPN.

Η FIFPRO, η παγκόσμια ένωση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, συνιστά περίοδο ανάπαυσης 21 ημερών στο τέλος κάθε σεζόν για λόγους υγείας. Το 2025, η FIFA και η FIFPRO συμφώνησαν σε μια περίοδο ανάπαυσης 72 ωρών μεταξύ των αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι και ο Ντε Πολ δεν θα αγωνισθούν εναντίον των Σικάγο Φάιαρ την Τετάρτη και της ομάδας του Μόντρεαλ το ερχόμενο Σάββατο.

Η ομάδα του Μαϊάμι παίζει εντός έδρας εναντίον της Κολόμπους την 1η Αυγούστου και στην συνέχεια αγωνίζεται στο Leagues Cup από τις 5 έως τις 12 Αυγούστου πριν επιστρέψει στην δράση του MLS στις 15 Αυγούστου. Συνεπώς, οι δύο παίκτες θα χάσουν τρία παιχνίδια του MLS που εμπίπτουν στο εύρος των 21 ημερών.

Ο Μέσι σημείωσε οκτώ γκολ και «μοίρασε» τέσσερις ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όντας δεύτερος πίσω από τον Γάλλο Κιλιάν Μπαπέ (σ.σ. 10 γκολ) στην κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι».