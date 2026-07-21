Ο Μέσι δεν θα παίξει στα επόμενα ματς της Ιντερ Μαϊάμι
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Ιντερ Μαϊάμι βρίσκεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης της Ανατολικής Περιφέρειας του MLS με απολογισμό εννέα νίκες, δύο ισπαλίες και τέσσερις ήττες, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ομάδα του Νάσβιλ.
Ο Λιονέλ Μέσι και ο συμπατριώτης και συμπαίκτης του στην Ίντερ Μαϊάμι, Ροντρίγκο Ντε Πολ, δεν θα αγωνισθούν στους επόμενους δύο αγώνες της ομάδας τους, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του ESPN.
Τόσο ο Μέσι, όσο και ο Ντε Πολ έπαιξαν και στους οκτώ αγώνες με την εθνική Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Μέσι ήταν βασικός και στους οκτώ αγώνες και έπαιξε και τα 120 λεπτά στην ήττα με 1-0 από την Ισπανία την Κυριακή στον τελικό.
Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι δύο παίκτες, οι οποίοι επιλέχθηκαν για το MLS All-Star Game στις 29 Ιουλίου, δεν θα αγωνιστούν στον αγώνα εναντίον των Liga MX All-Stars.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Μέσι δεν συμμετείχε στο MLS All-Star Game του 2025 χωρίς την έγκριση του πρωταθλήματος και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό για τον επόμενο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι στην κανονική σεζόν. Το Μαϊάμι ενημέρωσε το πρωτάθλημα ότι ο Μέσι θα χάσει τον εφετινό αγώνα, σύμφωνα με το ESPN.
Η FIFPRO, η παγκόσμια ένωση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, συνιστά περίοδο ανάπαυσης 21 ημερών στο τέλος κάθε σεζόν για λόγους υγείας. Το 2025, η FIFA και η FIFPRO συμφώνησαν σε μια περίοδο ανάπαυσης 72 ωρών μεταξύ των αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο Μέσι και ο Ντε Πολ δεν θα αγωνισθούν εναντίον των Σικάγο Φάιαρ την Τετάρτη και της ομάδας του Μόντρεαλ το ερχόμενο Σάββατο.
Η ομάδα του Μαϊάμι παίζει εντός έδρας εναντίον της Κολόμπους την 1η Αυγούστου και στην συνέχεια αγωνίζεται στο Leagues Cup από τις 5 έως τις 12 Αυγούστου πριν επιστρέψει στην δράση του MLS στις 15 Αυγούστου. Συνεπώς, οι δύο παίκτες θα χάσουν τρία παιχνίδια του MLS που εμπίπτουν στο εύρος των 21 ημερών.
Ο Μέσι σημείωσε οκτώ γκολ και «μοίρασε» τέσσερις ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όντας δεύτερος πίσω από τον Γάλλο Κιλιάν Μπαπέ (σ.σ. 10 γκολ) στην κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι».