ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μέσι δεν θα παίξει στα επόμενα ματς της Ιντερ Μαϊάμι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μέσι δεν θα παίξει στα επόμενα ματς της Ιντερ Μαϊάμι

Η Ιντερ Μαϊάμι βρίσκεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης της Ανατολικής Περιφέρειας του MLS με απολογισμό εννέα νίκες, δύο ισπαλίες και τέσσερις ήττες, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ομάδα του Νάσβιλ.

Ο Λιονέλ Μέσι και ο συμπατριώτης και συμπαίκτης του στην Ίντερ Μαϊάμι, Ροντρίγκο Ντε Πολ, δεν θα αγωνισθούν στους επόμενους δύο αγώνες της ομάδας τους, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του ESPN.

Τόσο ο Μέσι, όσο και ο Ντε Πολ έπαιξαν και στους οκτώ αγώνες με την εθνική Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Μέσι ήταν βασικός και στους οκτώ αγώνες και έπαιξε και τα 120 λεπτά στην ήττα με 1-0 από την Ισπανία την Κυριακή στον τελικό.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι δύο παίκτες, οι οποίοι επιλέχθηκαν για το MLS All-Star Game στις 29 Ιουλίου, δεν θα αγωνιστούν στον αγώνα εναντίον των Liga MX All-Stars.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Μέσι δεν συμμετείχε στο MLS All-Star Game του 2025 χωρίς την έγκριση του πρωταθλήματος και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό για τον επόμενο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι στην κανονική σεζόν. Το Μαϊάμι ενημέρωσε το πρωτάθλημα ότι ο Μέσι θα χάσει τον εφετινό αγώνα, σύμφωνα με το ESPN.

Η FIFPRO, η παγκόσμια ένωση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, συνιστά περίοδο ανάπαυσης 21 ημερών στο τέλος κάθε σεζόν για λόγους υγείας. Το 2025, η FIFA και η FIFPRO συμφώνησαν σε μια περίοδο ανάπαυσης 72 ωρών μεταξύ των αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι και ο Ντε Πολ δεν θα αγωνισθούν εναντίον των Σικάγο Φάιαρ την Τετάρτη και της ομάδας του Μόντρεαλ το ερχόμενο Σάββατο.

Η ομάδα του Μαϊάμι παίζει εντός έδρας εναντίον της Κολόμπους την 1η Αυγούστου και στην συνέχεια αγωνίζεται στο Leagues Cup από τις 5 έως τις 12 Αυγούστου πριν επιστρέψει στην δράση του MLS στις 15 Αυγούστου. Συνεπώς, οι δύο παίκτες θα χάσουν τρία παιχνίδια του MLS που εμπίπτουν στο εύρος των 21 ημερών.

Ο Μέσι σημείωσε οκτώ γκολ και «μοίρασε» τέσσερις ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όντας δεύτερος πίσω από τον Γάλλο Κιλιάν Μπαπέ (σ.σ. 10 γκολ) στην κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι».

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάτοικος... Πολεμιδιών ο Τζαντ Σμάιρα

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκαρσία και Ντε Μάρκο η Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Μουντιάλ 2030: Η διπλή νέα πρόκληση της Ισπανίας, από τη Βραζιλία του Πελέ στη Γαλλία του Ζιντάν

World Cup 2026

|

Category image

Με Νεγκό και Ντιονί η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η κυριαρχία της Premier League σε παίκτες και χρόνο στο Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Το έκανε με... αποδείξεις ο Νίκος Παπαδόπουλος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ζωηρό ενδιαφέρον για τον Λαπόρτ από την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην ΑΕΛ και επίσημα ο Μπρούνο Αλμέιδα!

ΑΕΛ

|

Category image

Έχει συνηθίσει στα... δύσκολα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην Πολωνία ο Καλούλου - Νέο φιλικό για τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έτοιμη η Ομόνοια για την πρώτη μάχη, τετ-α-τετ με τον Μπεργκ ο Ντιονί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο Χονγκ Κονγκ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κανένα θέμα Γκοτσολεϊσβίλι στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Υπό στενή παρακολούθηση ο Μασέκο - Τα δεδομένα και η ΑΕΛ που... καραδοκεί

ΑΕΛ

|

Category image

Παρέδες: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος της καλύτερης εθνικής ομάδας της Αργεντινής στην ιστορία»

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη