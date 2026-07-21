Η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά τον Λαπόρτ!

Ο Αμερίκ Λαπόρτ έχει μπει δυνατά στο κάδρο της Μπαρτσελόνα μετά το εξαιρετικό του Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αποτέλεσε μαζί με τον Πάου Κουμπαρσί ένα από τα πιο σταθερά δίδυμα της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Η απόδοσή του έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων και οι «μπλαουγκράνα» παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η SPORT, ο Μπαρτσελόνα σκοπεύει να επικοινωνήσει άμεσα με το περιβάλλον του παίκτη για να ενημερωθεί για τις προθέσεις του ενόψει της νέας σεζόν. Στον σύλλογο εκτιμούν ιδιαίτερα το προφίλ του: Αριστεροπόδαρος, οικονομικά προσιτός και με έναν συνδυασμό εμπειρίας και σταθερότητας που θεωρείται ιδανικός για την ενίσχυση της άμυνας.

Ο Ντέκο είχε ήδη κάνει μια πρώτη διερευνητική επαφή κατά την παρουσία του στις ΗΠΑ, με την υπόσχεση να υπάρξει νέα συζήτηση μετά το τέλος του Παγκοσμίου. Ο αθλητικός διευθυντής παρακολούθησε από κοντά αρκετά παιχνίδια του Λαπόρτ και έμεινε εντυπωσιασμένος από το επίπεδό του, ενώ στο κλαμπ θεωρούν πως μπορεί να προσφέρει άμεσα και για αρκετές σεζόν ακόμη.

Η ρήτρα αποδέσμευσής του, που βρίσκεται κάτω από τα 15 εκατ. ευρώ, κάνει την υπόθεση ακόμη πιο ελκυστική από οικονομικής πλευράς. Παράλληλα, η επιτυχημένη επιλογή του Ίνιγκο Μαρτίνεθ λειτουργεί ως θετικό προηγούμενο για έναν κεντρικό αμυντικό με ανάλογα χαρακτηριστικά.

Η Μπαρτσελόνα πάντως θέλει να κινηθεί με προσοχή: Οι επαφές με το περιβάλλον του παίκτη θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και από εκεί θα κριθεί αν η υπόθεση θα προχωρήσει σε επίσημο επίπεδο ή θα παραμείνει σε διερευνητικό στάδιο. Το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και ο φάκελος του Λαπόρτ βρίσκεται ήδη ανοιχτός στο γραφείο του Ντέκο.

sport-fm.gr