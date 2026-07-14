ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα πρόταση για Άλβαρες από την Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα πρόταση για Άλβαρες από την Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ

«Ταβάνι» τα 100 εκατ. ευρώ

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά για τον Χουλιάν Άλβαρες μόλις ολοκληρωθεί η παρουσία του στο Μουντιάλ, με τον Αργεντινό φορ της Ατλέτικο να παραμένει ο Νο1 στόχος για τη θέση του κεντρικού επιθετικού.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύουν να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ σε σταθερό ποσό, θεωρώντας ότι αυτή είναι η οροφή για έναν παίκτη της αξίας του Άλβαρες. Παρ' όλα αυτά, εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθέσουν μπόνους επίτευξης στόχων και τίτλων, τα οποία θα ενεργοποιούνται μόνο αν ο Αργεντινός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα είναι ανοιχτή στο να συμπεριλάβει παίκτη στη συμφωνία, εφόσον η Ατλέτικο ενδιαφερθεί για κάποιον από το ρόστερ της. Ονόματα όπως οι Κασαδό, Φεράν Τόρες ή ακόμη και ο Αραούχο θα μπορούσαν να μπουν στη συζήτηση, πάντα με τη συναίνεση των ποδοσφαιριστών.

Η Ατλέτικο, πάντως, εξακολουθεί να κρατά σκληρή στάση απέναντι στη Μπαρτσελόνα και δεν θέλει να ενισχύσει άμεσα ανταγωνιστή εντός συνόρων. Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πώλησης στην Άρσεναλ, η οποία δεν αποτελεί απειλή σε La Liga, Copa del Rey ή Supercopa.

Ο Άλβαρες έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη και βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μετά το Μουντιάλ, η υπόθεση αναμένεται να πάρει φωτιά.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εξαφάνισε τη Γαλλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό η εκρηκτική Ισπανία

World Cup 2026

|

Category image

Κοντά στον Ολυμπιακό ο Όσο, σύμφωνα με τον Μπεντόνι

Ελλάδα

|

Category image

Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα έως το 2029 ο Τάχα Άλι

Ελλάδα

|

Category image

Για πάντα στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο: Ανανέωσε ως το 2030

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι ευρωπαϊκές... αποφάσεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανεβάζουν ένταση για κάτι… καλό

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι νέες εμφανίσεις της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Κανένα ρίσκο με τους επιθετικούς στην... πρόβα

ΑΕΚ

|

Category image

Νέα πρόταση για Άλβαρες από την Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράντοσλαβ Μαγιέσκι ο εκλεκτός της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ενοχλήσεις στον μηνίσκο ο Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Ο επί 10 χρόνια γιατρός της εθνικής Σενεγάλης ήταν… γυναικολόγος

World Cup 2026

|

Category image

«Εσείς λέτε ότι δεν είμαι στην καλύτερη φόρμα, οπότε μην περιμένετε κάτι ιδιαίτερο»

World Cup 2026

|

Category image

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Αγγλία–Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Ομόνοια: Ευρωπαϊκές επιδόσεις και... ρεκόρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη