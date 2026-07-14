Νέα πρόταση για Άλβαρες από την Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά για τον Χουλιάν Άλβαρες μόλις ολοκληρωθεί η παρουσία του στο Μουντιάλ, με τον Αργεντινό φορ της Ατλέτικο να παραμένει ο Νο1 στόχος για τη θέση του κεντρικού επιθετικού.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύουν να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ σε σταθερό ποσό, θεωρώντας ότι αυτή είναι η οροφή για έναν παίκτη της αξίας του Άλβαρες. Παρ' όλα αυτά, εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθέσουν μπόνους επίτευξης στόχων και τίτλων, τα οποία θα ενεργοποιούνται μόνο αν ο Αργεντινός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα είναι ανοιχτή στο να συμπεριλάβει παίκτη στη συμφωνία, εφόσον η Ατλέτικο ενδιαφερθεί για κάποιον από το ρόστερ της. Ονόματα όπως οι Κασαδό, Φεράν Τόρες ή ακόμη και ο Αραούχο θα μπορούσαν να μπουν στη συζήτηση, πάντα με τη συναίνεση των ποδοσφαιριστών.

Η Ατλέτικο, πάντως, εξακολουθεί να κρατά σκληρή στάση απέναντι στη Μπαρτσελόνα και δεν θέλει να ενισχύσει άμεσα ανταγωνιστή εντός συνόρων. Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πώλησης στην Άρσεναλ, η οποία δεν αποτελεί απειλή σε La Liga, Copa del Rey ή Supercopa.

Ο Άλβαρες έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη και βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μετά το Μουντιάλ, η υπόθεση αναμένεται να πάρει φωτιά.