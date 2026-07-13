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Ο Χουάνγκ Ιν-Μπομ κοντά στην Πόρτο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Χουάνγκ Ιν-Μπομ κοντά στην Πόρτο

Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού είναι στο στόχαστρο των «Δράκων», με τον Φραντσέσκο Φαριόλι να έχει εισηγηθεί την απόκτησή του από την πρωταθλήτρια Ολλανδίας.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μετακίνηση του Χουάνγκ Ιν-Μπομ στην Πόρτο, καθώς ο Νοτιοκορεάτης μέσος είναι κοντά σε συμφωνία με τον πορτογαλικό σύλλογο για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας A Bola, η Πόρτο έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές με τη Φέγενορντ για την απόκτηση του 29χρονου χαφ, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του νέου τεχνικού της ομάδας, Φραντσέσκο Φαριόλι.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις στην Ολλανδία μετά τη μεταγραφή του στη Φέγενορντ και πλέον βρίσκεται κοντά σε μία νέα σημαντική πρόκληση στην καριέρα του.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, το συμβόλαιο που προσφέρει η Πόρτο στον Χουάνγκ μπορεί να φτάσει τις 3 εκατομμύρια ευρώ μεικτά ετησίως, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις.

Την περασμένη σεζόν ο Νοτιοκορεάτης μέσος κατέγραψε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Φέγενορντ, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Παράλληλα, είχε παρουσία και στο Μουντιάλ 2026 με την εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας.

sdna.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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