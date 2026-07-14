Conference League: Ώρα πρόκρισης για 26 ζευγάρια

Με 26 αναμετρήσεις-ρεβάνς, που θα γίνουν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, ολοκληρώνεται η πρώτη προκριματική φάση του Conference League. Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός συμμετέχει στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Πάκσι. Η κληρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 20 Ιουλίου.

Οι αγώνες ρεβάνς της Α' προκριματικής φάσης του Conference League:

Τρίτη 14/7

Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)-Στράσεν (Λουξεμβούργο) 0-1 22:00

Τετάρτη 15/7

Μαλισέβα (Κόσοβο)-Βλάζνια (Αλβανία) 1-2 17:30

Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο)-Λιέπαγια (Λετονία) 0-1 21:30

Πέμπτη 16/7

Αστάνα (Καζακστάν)-Ντιναμό Τιράνων (Αλβανία) 1-0 18:00

Γιελιμάι Σεμέι (Καζακστάν)-Αλασκέρτ (Αρμενία) 1-1 18:00

Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)-Σαράγεβο (Βοσνία) 1-1 18:00

Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ)-Μποέμιανς (Ιρλανδία) 0-2 19:00

Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)-Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν) 0-3 19:00

Ίλβες (Φινλανδία)­-Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 0-0 19:00

Πιούνικ Ερεβάν (Αρμενία)-Μαρσασλόκ (Μάλτα) 3-0 19:00

Πάιντε (Εσθονία)-Χέγκελμαν (Λιθουανία) 1-1 19:00

RFS (Λετονία)-Γκλεντόραν (Βόρεια Ιρλανδία) 2-1 19:30

Λεβάντια (Εσθονία)-Κερνάρφον (Ουαλία) 5-0 19:30

Μιλσάμι (Μολδαβία) -Βέλεζ Μόσταρ (Βοσνία) 1-1 20:00

ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)-Ελμπασάνι (Αλβανία) 1-1 20:00

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)-Μοντόρφ (Λουξεμβούργο) 2-1 20:00

Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Πέτροβατς (Μαυροβούνιο) 3-1 20:00

Βίκινγκουρ (Νησιά Φερόε)-Στιάρναν (Ισλανδία) 1-3 20:00

Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)-Πενιμπόντ (Ουαλία) 1-0 20:00

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)-ΝΣΪ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) 1-1 20:30

Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Κόναχς (Ουαλία) 0-0 21:00

Σίλεκς (Βόρεια Μακεδονία)-Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 1-0 21:00

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Εουρόπα (Γιβραλτάρ) 5-0 21:00

Μόρναρ Μπαρ (Μαυροβούνιο)-Ατλέτικ Εσκάλδες (Ανδόρα) 1-2 21:45

Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)-Κάλγιου (Εσθονία) 0-1 21:45

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)-Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) 1-3 22:00

Ο τελικός του Conference League 2026/27 θα διεξαχθεί στο Besiktas Park, που φιλοξένησε τον τελικό Europa League 2026. Είναι το υπερσύγχρονο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, με χωρητικότητα 37.500 θέσεις. Εκτός από το τρόπαιο του Conference League, οι νικητές του 2025/26 κερδίζουν επίσης μια θέση στη φάση του Europa League 2026/27, εάν δεν έχουν προκριθεί μέσω της εγχώριας διοργάνωσης.

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