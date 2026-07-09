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O Πίττας έγινε πρώτο θέμα στην UΕFA, με συμπαραστάτη τον Σένσι!

ΓΗΠΕΔΟ

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O Πίττας έγινε πρώτο θέμα στην UΕFA, με συμπαραστάτη τον Σένσι!

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδας τους ο Κύπριος επιθετικός με τον πρώην παίκτη της Ανόρθωσης

Ο Ιωάννης Πίττας ήταν πρωταγωνιστής για την ΤΣΣΚΑ στην έναρξη της ευρωπαϊκής της περιπέτειας για τη σεζόν 2026-27.

Ο Κύπριος επιθετικός σκόραρε τα δύο πρώτα από τα τρία γκολ της ομάδας του στη νίκη με 3-2 επί της Ντέρι, στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Συμπαραστάτης του Πίττα ο πρώην παίκτης της Ανόρθωσης, Στέφανο Σένσι, ο οποίος με εκτέλεση κόρνερ σέρβιρε το πρώτο τέρμα στον Πίττα, ενώ μέτρησε άλλη μία ασίστ στο τρίτο τέρμα της ομάδας του το οποίο πέτυχε ο Τζορντάο στο 42'.

Σημειώνεται ότι ο Πίττας με τους συμπαίκτες του έγιναν και κεντρική φωτογραφία στο σάιτ της UEFA στο κείμενο όπου υπήρχε ενημέρωση για τα παιχνίδια.

 

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