Άνοιξε ο δρόμος προς Κροατία για τη Πάφο FC
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Έγινε το πρώτο βήμα στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των κυπελλούχων
Προς Κροατία αρχίζει να κατευθύνεται η Πάφος FC ενόψει του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.
Στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων της Χάιντουκ Σπλιτ με την Ζίλινα, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των κυπελλούχων μας, η ομάδα της Κροατίας επικράτησε με 2-0.
Τα τέρματα πέτυχαν οι Μπραΐκοβιτς (22') και Ντε Αλμέιδα (49').
H οριστική κατάληξη του ζευγαριού θα γίνει την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, στις 21:30, οπότε είναι ορισμένη η ρεβάνς στη Σλοβακία.