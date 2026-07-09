Άνοιξε ο δρόμος προς Κροατία για τη Πάφο FC

Προς Κροατία αρχίζει να κατευθύνεται η Πάφος FC ενόψει του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.

Στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων της Χάιντουκ Σπλιτ με την Ζίλινα, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των κυπελλούχων μας, η ομάδα της Κροατίας επικράτησε με 2-0.

Τα τέρματα πέτυχαν οι Μπραΐκοβιτς (22') και Ντε Αλμέιδα (49').

H οριστική κατάληξη του ζευγαριού θα γίνει την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, στις 21:30, οπότε είναι ορισμένη η ρεβάνς στη Σλοβακία.