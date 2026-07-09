ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξονυχιστικός… έλεγχος για ενίσχυση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εξονυχιστικός… έλεγχος για ενίσχυση

Δεν αποκλείεται ανά πάσα στιγμή να προκύψουν εξελίξεις όσον αφορά την απόκτηση επιθετικού

Στον ΑΠΟΕΛ συνεχίζουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση ενός επιτελικού μέσου και ενός στράικερ που θα κάνουν τη διαφορά. Μπορεί το βάρος να δίνεται στον εντοπισμό ενός δεκαριού, ωστόσο, δεν αποκλείεται ανά πάσα στιγμή να προκύψουν εξελίξεις όσον αφορά την απόκτηση επιθετικού.

Κι αυτό διότι εδώ και καιρό, στον μπλοκάκι του αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρύζα, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα επιθετικών, με τα οποία υπήρξε επαφή το προηγούμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα με τον Πέδρο Μάρκες.

Οι δύο θέσεις θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές για το πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου και γι’ αυτό υπάρχει… εξονυχιστικός έλεγχος για τις περιπτώσεις που έρχονται ενώπιον των γαλαζοκιτρίνων.

Ταυτόχρονα, οι ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν, πρέπει να πληρούν τα οικονομικά κριτήρια που τέθηκαν από τη διοίκηση.

Έμφαση στη φυσική κατάσταση

Συνεχίζονται οι προπονήσεις των γαλαζοκιτρίνων στον Αρχάγγελο, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στη φυσική κατάσταση, ενώ σιγά – σιγά ο Ελλαδίτης κόουτς θα προσπαθήσει να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Από τις 25/7 η αποστολή θα βρεθεί στην Ολλανδία, εκεί όπου θα μπουν οι βάσεις για τον… νέο ΑΠΟΕΛ. Μέχρι τότε ο Νίκος Παπαδόπουλος ελπίζει ότι θα έχει όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στη διάθεσή του.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ζβέρεφ... χάλασε το όνειρο του Φέρι και προκρίθηκε στον τελικό

Τένις

|

Category image

Το ...μαγικό «20», ο Μπαπέ, η Γαλλία και ο Ντεσάμπ

World Cup 2026

|

Category image

Προκήρυξη Κυπέλλου Coca - Cola 2026-2027

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος - Σέντρα στις 29 Αυγούστου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέος προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας ο Ζόρζε Ζεσούς

World Cup 2026

|

Category image

Πρωτοφανής απόφαση από την Σπόρτινγκ: Απαγόρευσε σε παίκτη της να αγωνιστεί στο Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Ντράζιτς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο λόγος που ο Ντιόπ δεν αποβλήθηκε παρότι κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε στον Ντεμπελέ

World Cup 2026

|

Category image

Οι 11 παίκτες που απογοήτευσαν περισσότερο στο Μουντιάλ 2026

World Cup 2026

|

Category image

Ανανέωσε και ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ: «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας»!

Ελλάδα

|

Category image

Εμπαπέ vs Μέσι, «Star wars» σε... τροχιά σύγκρουσης

World Cup 2026

|

Category image

Έφυγε ο ένας Μαέ αλλά έρχεται ο άλλος - Στην Κύπρο για την Πάφος FC ο Σάμι!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πήραν το χειροκρότημα που τους άξιζε - Αποθεωτική υποδοχή της εθνικής Αιγύπτου

World Cup 2026

|

Category image

Eποχή Τσιγκρίνσκι στην Ε.Ν. Ύψωνα

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

«Έσταξε» μέλι για τον Μέσι ο Ντε Λα Φουέντε: «Παίζει λες και είναι 19 ετών»

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη