Εξονυχιστικός… έλεγχος για ενίσχυση

Στον ΑΠΟΕΛ συνεχίζουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση ενός επιτελικού μέσου και ενός στράικερ που θα κάνουν τη διαφορά. Μπορεί το βάρος να δίνεται στον εντοπισμό ενός δεκαριού, ωστόσο, δεν αποκλείεται ανά πάσα στιγμή να προκύψουν εξελίξεις όσον αφορά την απόκτηση επιθετικού.

Κι αυτό διότι εδώ και καιρό, στον μπλοκάκι του αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρύζα, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα επιθετικών, με τα οποία υπήρξε επαφή το προηγούμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα με τον Πέδρο Μάρκες.

Οι δύο θέσεις θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές για το πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου και γι’ αυτό υπάρχει… εξονυχιστικός έλεγχος για τις περιπτώσεις που έρχονται ενώπιον των γαλαζοκιτρίνων.

Ταυτόχρονα, οι ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν, πρέπει να πληρούν τα οικονομικά κριτήρια που τέθηκαν από τη διοίκηση.

Έμφαση στη φυσική κατάσταση

Συνεχίζονται οι προπονήσεις των γαλαζοκιτρίνων στον Αρχάγγελο, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στη φυσική κατάσταση, ενώ σιγά – σιγά ο Ελλαδίτης κόουτς θα προσπαθήσει να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Από τις 25/7 η αποστολή θα βρεθεί στην Ολλανδία, εκεί όπου θα μπουν οι βάσεις για τον… νέο ΑΠΟΕΛ. Μέχρι τότε ο Νίκος Παπαδόπουλος ελπίζει ότι θα έχει όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στη διάθεσή του.