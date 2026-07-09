Για πρώτη φορά στον τελικό του Γουίμπλεντον η Μούχοβα

Η Καρολίνα Μούχοβα προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στον τελικό του Γουίμπλεντον, επικρατώντας της Κόκο Γκοφ με 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό, στον οποίο έσωσε ματς πόιντ, διατηρώντας ζωντανό το ενδεχόμενο ενός αμιγώς τσεχικού τελικού σε Grand Slam για πρώτη φορά στην ιστορία.

Με τη Λίντα Νοσκόβα να αντιμετωπίζει τη Μάρτα Κόστιουκ στον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης (9/7), η Μούχοβα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό του Σαββάτου (11/7), όπου η Τσεχία μπορεί να πανηγυρίσει τρίτη διαδοχική πρωταθλήτρια στο Γουίμπλεντον, μετά τους τίτλους της Μαρκέτα Βοντρούσοβα το 2023 και της Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα το 2024.

Τα όνειρα της Μούχοβα έμοιαζαν να σβήνουν όταν η Γκοφ προηγήθηκε με 9-8 στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ και έφτασε σε ματς πόιντ. Ωστόσο, η Αμερικανίδα έστειλε ένα φόρχαντ στο φιλέ, δίνοντας «ζωή» στην αντίπαλό της.

Το τάι μπρέικ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Μούχοβα προηγήθηκε 4-1 και 6-3, όμως η Γκοφ ανέτρεψε τα δεδομένα και βρέθηκε πρώτη μία ανάσα από τη νίκη. Τελικά, όμως, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την ευκαιρία της.

«Ακούγεται υπέροχο που βρίσκομαι στον τελικό. Ήταν μια τεράστια μάχη, ένα πραγματικό... ρόλερ κόστερ, με συνεχείς εναλλαγές», δήλωσε η εμφανώς συγκινημένη Μούχοβα.

«Μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα έχεις εσύ ματς πόιντ και αμέσως μετά βρίσκεται η αντίπαλός σου σε ματς πόιντ. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς τίποτα, αλλά η πίεση είναι απίστευτη. Δεν ξέρω καν τι λέω. Ακόμη τρέμω και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έγινε. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι απερίγραπτη», πρόσθεσε.

Λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν ότι η Μούχοβα αντιμετωπίζει αλλεργία στο γρασίδι και, όπως έχει αποκαλύψει, χρειάζεται «πολλά χάπια, σπρέι και κολλύρια» για να μπορέσει να αγωνιστεί στα κορτ του Γούιμπλεντον. Παρά τη ζέστη στο Centre Court, η 10η του ταμπλό επέδειξε εξαιρετική προσαρμογή στην επιφάνεια, «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς της Γκοφ στο πρώτο σετ και κατακτώντας το με άσο 179 χλμ./ώρα!

Η Γκοφ, πάντως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αφού είχε φτάσει στα ημιτελικά κερδίζοντας τέσσερις συνεχόμενους αγώνες σε τρία σετ, αντέδρασε στο δεύτερο, εκμεταλλεύτηκε την ένατη ευκαιρία της για μπρέικ και ισοφάρισε το παιχνίδι.

Το τρίτο σετ ήταν συναρπαστικό, με τις δύο αθλήτριες να προσφέρουν εντυπωσιακές στιγμές και να συμβαδίζουν μέχρι το καθοριστικό τάι μπρέικ.

Η Γκοφ έχασε δύο ευκαιρίες για μπρέικ στο 4-4, με τη Μούχοβα να ξεφεύγει από τη δύσκολη θέση και στη συνέχεια να κυριαρχεί στο match tie-break, όπου ξεχώρισε με ένα εντυπωσιακό νικητήριο βολέ μετά από βουτιά, αλλά και μία λόμπα που της χάρισε το πρώτο της ματς πόιντ.

Το πρώτο χάθηκε, όμως στο δεύτερο η Τσέχα δεν λάθεψε. Η Γκοφ έστειλε το φόρχαντ της στο φιλέ και η Μούχοβα πανηγύρισε τη μεγαλύτερη πρόκριση της καριέρας της, έπειτα από μια αναμέτρηση διάρκειας δύο ωρών και 35 λεπτών.

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ